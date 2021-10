Theater in München

Es ist soweit: das neue Volkstheater in München wird mit Edward II eröffnet. Wie geht es dem Intendanten Christian Stückl dabei? Ein Gespräch über Angst und Freude.

Von Egbert Tholl, München

Diesen Freitag wird das neue Münchner Volkstheater eröffnet, nach dem Schwere Reiter und der Isarphilharmonie der dritte städtische Kulturneubau, der in München innerhalb weniger Wochen fertig wurde. Und wieder: Man ist exakt in der Zeit, im Kostenplan - und Intendant Christian Stückl inszeniert Christopher Marlowes "Edward II.". In seinem Büro stehen noch Umzugskisten mit den Sachen aus dem alten Haus, das er im Sommer das letzte Mal gesehen hat.