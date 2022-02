Per Klick zum Wiegeschritt

Auch wer nur auf der Bank im Biergarten hin und her schunkeln kann, ist herzlichst zum Mitmachen eingeladen. Statt den sowieso schon viel zu tief eingesessenen Platz auf der Couch einzunehmen, lässt man sich vom Angebot des Kulturreferats München verführen: "Bairisch Tanzen" - und das virtuell im Schutz der eigenen vier Wände. Tanzmeisterin Katharina Mayer und Tanzmeister Magnus Kaindl zeigen auf dem Youtube Kanal der Volkskultur in der Playlist "Bairisch Tanzen zum Mitmachen" ihre Lieblingstänze, erklären die Figuren und geben hilfreiche Tipps zu den Rhythmen. Begleitet werden die Tanzpartner von der Musik der "Geigerei Schreiner". Von Sonntag, 27. Februar, bis zum 1. Mai gibt es jeden Sonntag ein neues Tanzvideo, dem man ohne Vorkenntnisse folgen und schon mal für die Zeit üben kann, in der man sich wieder gegenseitig über den Tanzboden schiebt.

Bairisch Tanzen, So., 27. Februar, bis So., 1. Mai, virtuell auf der Youtube-Seite der Volkskultur München