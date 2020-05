Jahrzehntelang war alles gut aufgeräumt bei den Wells, der "musikalischsten Familie Bayerns", wie Medien den Volksmusik-Clan von Gertraud und Hermann Well mit ihren 15 Kindern betitelten. Seit 1976 war das Brüder-Trio Biermösl Blosn mit der kabarettistisch-satirischen Evolution bayerischer Musiktradition zur Neuen Volksmusik die Speerspitze. Von 1986 an folgten ihnen die drei Wellküren als weibliches Pendant nach. Bis sich die Biermösl Blosn vor acht Jahren im Brüderstreit auflöste.

Detailansicht öffnen Hans Well mit seinen Kindern Tabea, Jonas und Sarah (v. l.). (Foto: Martin Bolle)

Trotzdem gibt es für einen Biermösl-Fan eigentlich keinen Grund zum Trauern, bekommt er doch inzwischen mehr Well geboten denn je. Michael und Stofferl mit Dauergast Gerhard Polt haben um Bruder Karl ergänzt als Well-Brüder aus dem Biermoos weitergemacht, die Enkelgeneration ist mit den Nou Well Cousins am Start, und auch der Hans hat sich aus dem Loch, in das er nach dem Aus der Biermösl Blosn gefallen war, schnell wieder befreit: Mit seinen Kindern Sarah, Tabea und Jonas steht er als Wellbappn wieder gut im Saft. Wobei das nicht von ihm ausging: Die Kinder, seit zartester Jugend oft genug bei Biermösl-Auftritten dabei, fragten ihn, warum er das eigentlich nicht mit ihnen machen wolle. Man probierte es 2013 aus, mit so großer Resonanz, dass es kein Zurück gab. "Vier CDs haben wir jetzt in sechs Jahren gemacht, die Biermösl hatte die letzten acht Jahre keine mehr geschafft", kann sich Hans nicht verkneifen, zu bemerken.

Für das musikalische Hörbuch "Rotes Bayern - Es lebe der Freistaat" über die Revolution und Rätezeit 1918/19 bekamen die Wellbappn im vergangenen Jahr den Deutschen Hörbuchpreis, und noch vor Jahresfrist erschien ihr neuestes Werk "Didl-Dudl." Da tobt sich der begnadete Gstanzl-, Song- und Satire-Texter Hans Well wieder in alter Manier aus. Mit den besten bairischen Sprachspielereien seit langem, wie beim Kurort-Wunsch der Gemeinde Lam im Bayerischen Wald: "Aba wann a Araba am Arba arbatat, frogat a: Is Lam a Bad?" Und thematisch in logischer Kontinuität: Um die den Bauernstand killende Landwirtschaftsindustrie geht es ("Das Wunder vom Bayer-Bauer"), um Ökologie und Klimaschutz (mit so schönen Zeilen wie "I brauch keine Verzichtskultur, i brauch a Hurtigruten-Nordpol-Tour"), um Auto- und Digitalisierungswahn, stets mit den gewohnten Seitenhieben gegen Kirche und Politik (bei der "Diesel-Fürbitt" schon aus dem Titel ableitbar). Die Kinder halten ihm mit geballter musikalischer wie sachlich-fachlicher Kompetenz - Sahra studierte Indologie und Interkulturelle Kommunikation, Tabea Geige, und Jonas studiert Politik und Geschichte - ebenso gut wie einst die Brüder den Rücken frei.

Nur schade, dass man das aktuell nicht live erleben kann. Aber dafür gibt's ja die CD. Und als Zugabe das tragikomische Video "Dahoam" auf der Homepage, in dem man sich zu acht im Corona-bedingten Türkenfelder Hausarrest auf die Nerven geht. Well done.

Wellbappn: "Didl-Dudl", hörkunst bei kunstmann, www.wellbappn.de