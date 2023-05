Von Sabine Buchwald und Sonja Niesmann

Mitsingen

Wer schon immer mal gerne alle acht Strophen des "Saubärgrunzers" mitgrunzen, pardon: mitsingen, zur Stettiner Kreuzpolka tanzen oder sich am Alpara-Jodler erproben wollte, oder wer sich vielleicht mal in eine ihm ganz fremde Welt wagen will, sollte sich am Pfingstmontag, 27. Mai, aufmachen ins Münchner Hofbräuhaus. Dort stellt Leonhard Meixner das neue Wirtshausliederbuch vor, das das Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik des Bezirks Oberbayern soeben herausgebracht hat. Titel: "Heut san ma lustig ...! Gesellige Lieder fürs Wirtshaus und Dahoam". Sind denn noch nicht genügend einschlägige Liederbücher auf dem Markt? Na ja, sagt Volksmusikpfleger Meixner, "es gibt so viele Lieder, die einfach schön sind". Neben den beliebten und bekannten habe er aber auch einige Schätze wieder zutage gefördert. "Neben Trinkliedern ist vom Volkslied über Heimat- und Ständelieder bis hin zum Jodler alles dabei. Alle Lieder sind gut geeignet für das gemeinsame Singen", verspricht er: "Sie sind nicht zu kunstvoll gestaltet, aber dennoch anspruchsvoll."

Auf Perfektion kommt es beim Mitsingen im Festsaal des Hofbräuhauses am Platzl ebenso wenig an wie bei den Volkstanzrunden, die Tanzmeister Magnus Kaindl vom städtischen Kulturreferat zu den Klängen der Kirnstoaner Tanzlmusi anleitet. Kaindl ist übrigens seit Jahren auch Vortänzer beim Kocherlball am Chinesischen Turm, der immer am dritten Sonntag im Juli frühmorgens stattfindet, gemeinsam mit Katharina Mayer.

Eintrittskarten für die Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, gibt es zum Preis von fünf Euro über www.okticket.de, Restkarten an der Abendkasse.

Wiedersehen

Kommt in die Kammerspiele: Joachim Meyerhoff. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Joachim Meyerhoff, 55, kommt für das Tschechow-Stück "Die Vaterlosen" nach München, in die Stadt, in der er sein Handwerkszeug für die Bühne lernte. Mit 20 wurde Meyerhoff an der Otto-Falckenberg-Schauspielschule angenommen, "zu meiner großen Überraschung", wie er in seinem autobiografischen Roman "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" schreibt. Seine Erinnerungen an die Ausbildung und die Zeit im Haus der Großeltern wurden zum Bestseller. Nun also ist er wieder dort, wo seine Karriere begann. Premiere in den Kammerspielen ist am 3. Juni, Regie führt Jette Steckel, Meyerhoff spielt Platonow.

Sinnieren

Mit Hermann Melvilles Roman "Moby Dick", der bereits 172 Jahre auf dem Buckel hat, beschäftigt sich Thomas Lang schon eine ganze Weile: Mit den wechselnden Lesarten, von allegorisch oder symbolisch zu sehr konkret, auf unseren Umgang mit den Walen und der Natur bezogen. Mit dem Motiv des Hasses und der Rachefantasie. Nun diskutiert der unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnete Münchner Autor und freie Journalist, der auch kreatives Schreiben lehrt, mit dem Berliner Philosophen und Publizisten Christian Schüle die Frage: Was wir jagen, wenn wir den Wal jagen?

Das Gespräch am Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr, im Gasteig HP8 an der Hans-Preißinger-Straße 8 ist Teil der Volkshochschulreihe "Schicksalsgenossen - von Menschen und Tieren". Sie nähert sich der ebenso faszinierenden wie gestörten Beziehung zwischen Mensch und Tier aus philosophischer, naturwissenschaftlicher, künstlerischer oder auch praktischer Perspektive. Infos unter Telefon 089-48006-0 oder unter www.mvhs.de/offene-akademie.

Überzeugen

Kann gut reden: Andreas Beckenbach. (Foto: privat)

Andreas Beckenbach, 64, ist neuer Europameister der Kategorie Toastmasters International. Der Präsident der "Münchner Brainstormers" hat sich soeben bei den Europameisterschaften im dänischen Aarhus in der Schlussrunde mit zwei Reden gegen sieben deutschsprachige Konkurrenten durchgesetzt. Beckenbach ist in Leipzig aufgewachsen und kam 1989 als Flüchtling in den Westen. Seit zwölf Jahren ist er Mitglied bei den Brainstormers. Früher sei er ein ganz schüchterner Typ gewesen und wollte gegen seine Gehemmtheit etwas tun, erzählt Beckenbach am Telefon. Im geschützten Raum des Rhetorikclubs habe er sich seine Redekunst angeeignet. "Man sieht die Veränderung der anderen, das motiviert dranzubleiben", erklärt Beckenbach. "Die Rampensau muss man sich erarbeiten."

In seiner Siegerrede, Titel: "Du bist der Regisseur", erzählte der gelernte Lokführer vom Glück, das in uns selber liegt. Denn Drama oder Komödie, das könne jeder für sich selbst entscheiden. Unzählige Male hatte Beckenbach diesen Vortrag vorab eingeübt, im kleinen Rahmen und im großen. Er genieße es inzwischen, auf großen Bühnen zu performen, sagt er. "Das Adrenalin, das vorher gegen dich war, wirkt irgendwann für dich." Für die zweieinhalb Minuten lange Stegreif-Rede musste sich Beckmann in wenigen Sekunden zum Thema "Wie begrüßt du die Zukunft" etwas einfallen lassen. Spontan sei ihm dazu der Kosmonaut Sigmund Jähn eingefallen. Den habe er als junger Mann über die Erde als "kleinen blauen Diamanten" schwärmen hören. Das sei ihm unter die Haut gegangen. Nun möchte Beckenbach, der demnächst in Rente geht, andere zu Höchstleistungen coachen.

Abräumen

Kann gut singen: Caro Kelley. (Foto: Jana Islinger)

Die Jury war sich einig: Caro Kelley, die im Kulturkeller im Westend mit ihrer Band eine groovende Mischung aus Soul und Pop geboten hat, ist die Gewinnerin beim "Soundcheck", dem Bandcontest, den Kulturreferat und Bang! Bang! Concerts gemeinsam ausrichten. Für Kelley bedeutet das einen Auftritt bei "Munich Rocks" im Ampere. Die US-amerikanische Musikerin, die seit einigen Jahren in München lebt, hat ursprünglich Jazz-Piano studiert und sang in Bigbands. Ihr Debutalbum "Playroom" kam im vergangenen Jahr heraus. 2022 räumte sie auch beim Deutschen Rock-und Pop-Preis einiges ab, und sie war bei "Sound of Munich Now" zu hören.