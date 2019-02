4. Februar 2019, 18:42 Uhr Volksbegehren "Rettet die Bienen" Brave Balkenmäher - böse Mähknickzetter

Bauern wollen nicht die Buhmänner sein, und doch gibt es offenbar auch Artenschutz-Probleme mit konventioneller Landwirtschaft

"Es geht um die Zukunft unserer Erde" vom 1. Februar sowie "Bündnis für die Bienen" vom 31. Januar:

Bauern sind nicht die Buhmänner

Ich hab's langsam satt, dass wir Bauern ständig der Buhmann der Nation sind! Angefangen von BSE, dann der ständige Terror der Tierschützer, die Schweinepest, unsere Kühe sind am Ozonloch schuld, der Feinstaub - und jetzt auch noch das Bienensterben. Leute, denkt mal darüber nach, es werden täglich weniger Bauern! Wo soll unser gutes Essen herkommen, wenn es keine Bauern mehr gibt. Immer mehr hören auf.

Warum klagt eigentlich keiner die Industrie an? Was die alles in ihre Produkte mischen, Aromastoffe, E-Nummern, und so weiter. Meist steht es auf den Verpackungen nicht mal richtig drauf, was genau drin ist. Es wird so viel künstlich hergestellt, darf das sein? Wie lange lassen sich die Bauern das noch gefallen? Unsere Weltbevölkerung wächst ständig, wo sollen wir das Essen für alle herbekommen, wenn es immer weniger Bauern gibt? Etwa aus dem Reagenzglas? Zum Thema Bienensterben will ich sagen, dass sich jeder selber erst mal an der Nase nehmen soll. Mähroboter, Steingärten, Straßenbau, Flughafenbau und Industriegelände, alles, was zugepflastert oder zubetoniert wird, ist auch weg für die Bienen. Sind wir Bauern die nächsten? Immer wird der Schwarze Peter uns zugeschoben. Ich muss sagen, das nervt gewaltig. Langsam sollte man umdenken, denn sind die Bauern mal weg, fängt keiner mehr damit an, und was ist dann mit der ganzen Landschaft: Soll alles verwildern und das Essen von weiß Gott wo herkommen? Überlegt es euch gut, für was genau ihr eure Unterschrift hergebt und was das für weitreichende Folgen hat. Pauline Maier, Hohenpolding

Bauern tragen Mitschuld

Das Volksbegehren ist deswegen zu begrüßen, weil es natürlich um viel mehr geht als nur um die Bienen: Es geht um den eklatanten qualitativen und quantitativen Artenverlust von Pflanzen, kleinsten Wirbellosen über Insekten bis in die Endglieder der Nahrungsketten, kurz: um die Zukunftsfähigkeit unseres Ökosystems.

Bedingt kann man den Vertretern der Landwirtschaft zustimmen: Die Landwirtschaft ist nicht die Alleinverantwortliche der Problematik. Allerdings: Heimische Landwirte bewirtschaften knapp die Hälfte unseres Landes und stellen damit den Anwalt dieses potenziellen Lebensraums. Seit Jahrzehnten ist eine Intensivierung der Landwirtschaft, eine Zunahme der Monokulturen zu beobachten. Hinzu kommt die anfänglich staatlich gesteuerte, später aber häufig durch die Bewirtschafter selbst getätigten "ausräumenden Bereinigungen der Fluren". Wo finden sich heute noch im Verbund wertvolle Hecken oder Raine, die Rückzugsraum für seltene Tiere und Pflanzen darstellen? Wann haben Sie ihr letztes Rebhuhn gesehen? Selbst in unserem gelobten Bayernland weisen 16 Prozent des Trink-Rohwassers kritische Nitratwerte (zwischen 25 bis 50 Milligramm je Liter) auf. Warum befinden sich in Deutschland zwei Drittel aller Wasserschutzgebiete auf nur einem Drittel der Landesfläche, nämlich im Wald? Es ist dies alles kein Zufall.

Ich bewirtschafte in der Oberpfalz zehn Hektar kleinstrukturierte, extensive Wiesen - ausschließlich Balkenmähermahd. Auf diesen Biotopen herrscht Düngeverbot. Es finden sich darauf noch an die 60 verschiedene Kräuter und Gräser, darunter zahlreiche Orchideen. Auf intensiv bewirtschaftetem Grünland kommen etwa 15 Arten vor, die im Fünf-Wochen-Raster unter hoher Geschwindigkeit mit Mähknickzettern - der Name klingt so gefährlich wie sie sind - bearbeitet werden. Deren Aufgabe ist, aufsaugenden Flugzeugturbinen gleichend, die Biomasse zu "zerfasern". Was allein während dieses Vorgangs mit allem Lebendigen passiert, kann sich jeder selbst ausmalen. Die Flächen gleichen hinterher einer Ödnis.

Natürlich gibt es zahlreiche engagierte und umweltbewusst arbeitende Landwirte, oft in Kleinbetrieben. Aber: Auf der Fläche wurde die Landwirtschaft ihrer Selbstverpflichtung zu ökologischer Verträglichkeit nicht gerecht. Deutschland hat einen Versorgungsgrad deutlich über 100 Prozent. Die nachhaltige Landwirtschaft muss genauso wie die Politik erkennen lernen, dass es um den Erhalt wertvoller Kulturlandschaft und Lebensgrundlagen durch sanfte Bewirtschaftungsformen oder Landschaftspflege geht. Man täte gut daran, sich nicht gegen das Volksbegehren "Rettet die Bienen" zu stellen. Dieses ist als Chance zu sehen, in Allianz mit dem Bürger der Politik Druck zu machen, dass der Erhalt der Schöpfung unendlich viel wert ist.Eckhard Deutschländer, Fuchsmühl