Der erste Schritt zu einem möglichen Mieterhöhungsstopp in Bayern ist getan: 51 983 Menschen haben für das Volksbegehren "Sechs Jahre Mietenstopp" unterschrieben, wie das vom Mieterverein München angeführte Bündnis am Freitag bekannt gab. Die Landeshauptstadt als mit Abstand größter und teuerster Mietmarkt in Bayern steht im Mittelpunkt der Initiative. Insgesamt soll sie aber in 162 bayerischen Städten und Gemeinden gelten. Eine Kernforderung des Volksbegehrens ist, dass die Mieten in laufenden Verträgen sechs Jahre lang nicht erhöht werden.

Das zweite zentrale Anliegen im Gesetzentwurf des Volksbegehrens ist, dass bei Wiedervermietungen und nach Modernisierungen künftig höchstens die ortsübliche Vergleichsmiete verlangt werden darf. Ausgenommen vom sogenannten Mietenstopp sollen alle Wohnungen sein, die seit 2017 neu entstanden sind - um Investitionen in den Neubau nicht zu bremsen. Vermieter, die bislang sehr wenig Geld verlangen, sollen nicht bestraft werden. Sie sollen ihre Mieten auch während der Sechs-Jahres-Frist auf bis zu 80 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen dürfen.

Die Mindestzahl von 25 000 Unterschriften, die es in der ersten Phase eines Volksbegehrens zu sammeln gilt, wurde also deutlich übertroffen, seit die Sammlung im Oktober begann. Nun geht die Initiative in die nächste Phase: Das Innenministerium prüft, ob der Gesetzentwurf über das Mieterhöhungsverbot rechtlich zulässig ist - daran werden immer wieder Zweifel geäußert.

Lässt das Ministerium das Volksbegehren zu, dann müssen sich binnen zwei Wochen zehn Prozent der bayerischen Wahlbevölkerung in den Rathäusern eintragen, das entspricht ungefähr einer Million Unterschriften. Nimmt das Volksbegehren auch diese Hürde, muss der bayerische Landtag darüber abstimmen. Er kann es entweder unverändert übernehmen - so wie das zuletzt beim erfolgreichen Volksbegehren zum Artenschutz der Fall war - oder es kommt zum Volksentscheid, bei dem die bayerische Bevölkerung abstimmen darf, ob der Gesetzentwurf in Kraft treten soll oder nicht. Der Landtag dürfte dann aber auch zusätzlich einen Alternativentwurf zur Abstimmung stellen.