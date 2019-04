26. April 2019, 19:23 Uhr München heute Volksbegehren gegen zu hohe Mieten / Erinnerungen an Hannelore Elsner

Unter dem Motto „Ausspekuliert“ haben im April mehrere Hundert Menschen für bezahlbaren Wohnraum und gegen Immobilienspekulation in München demonstriert.

Von Sara Maria Behbehani

Nach dem Volksbegehren für den Artenschutz "Rettet die Bienen" nun also ein Volksbegehren für einen Mietenstopp in ganz Bayern: Ungewöhnliche Situationen erfordern eben auch ungewöhnliche Antworten. Und wenn das Volksbegehren für den Artenschutz schon das erfolgreichste in der Geschichte Bayerns war, dürfte es wohl bald eines geben, das für noch mehr Unterschriften sorgt.

Denn Wohnungsnot gibt es längst nicht mehr nur in München. Wohnungsnot hat mittlerweile die Mitte der Gesellschaft erreicht. Menschen mit durchschnittlichen oder auch guten Einkommen finden in den bayerischen Städten oftmals keine bezahlbare Wohnung mehr.

Meine Kollegin Anna Hoben hat die Hauptforderungen des Volksbegehrens vom Mieterverein München aufgeschrieben, Stimmen aus der Politik eingefangen und sich die rechtlichen Voraussetzungen für solch ein Vorhaben angesehen. Und sie kommentiert: Es wäre ein drastischer, aber ein guter Schritt. Er könnte dazu beitragen, die Entwicklung auf dem Mietmarkt zu bremsen.

"Ich hoffe, dass das ein Exempel war" Vor Wochen fanden Landtagsabgeordnete bei einer Begehung der "Anker-Dependance" in der Funkkaserne wuchernden Schimmel. Doch die allgemeinen Zustände in der Flüchtlingsunterkunft bessern sich. Zum Artikel

Das Geschäft mit den Geldmaschinen Während klassische Banken Filiale um Filiale schließen, bauen spezialisierte Unternehmen viele neue Geldautomaten auf. Das Angebot richtet sich an eine spezielle Klientel. Zum Artikel

"Eigentlich muss ich mich bei der Polizei bedanken" Die Hanf-Läden von Wenzel Cerveny waren ein Ziel der jüngsten Großrazzia. So sehr er sich über das Vorgehen ärgert: Er kann daran auch positive Seiten sehen. Zum Interview

Integrationsprojekt Werkstatt schließt nach 30 Jahren Der soziale Betrieb hat Menschen durch eine handwerkliche Ausbildung Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt verschafft. Die betroffenen Auszubildenden sorgen sich nun um ihre Zukunft. Zum Artikel

