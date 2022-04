Die Mehrheit der Anlieger der Neuhauser Volkartstraße ist dafür, ihre Straße in den warmen Monaten zur Sommerstraße umzugestalten. Bei einer Umfrage des Bezirksausschusses, an der 77 Personen teilnahmen - Privatleute wie Gewerbetreibende -, sprachen sich knapp zwei Drittel für eine Verwandlung des Straßenzugs aus.Mit diesem Votum im Rücken trauen sich die Lokalpolitiker nun, sich mit dem Volkartstraßenabschnitt zwischen der Nymphenburger und der Frundsbergstraße erneut bei der Stadt zu bewerben. Sollten sie den Zuschlag bekommen, gehen sie davon aus, "dass die Anwohner sich engagiert an dem Projekt beteiligen". Vergangenes Jahr haben die Stadtteilvertreter mit dem Projekt Sommerstraße eher schlechte Erfahrungen gemacht. Damals war die Südliche Auffahrtsallee Dreh- und Angelpunkt der Belebung des öffentlichen Raums. Insbesondere einigen Anliegern der Nördlichen Auffahrtsallee waren viele Aktionen aber zu laut. Welche 14 Straßen in München von Mitte Juni an tatsächlich in verkehrsberuhigte Straßen oder Spielstraßen umgewandelt werden sollen, will die Stadtverwaltung voraussichtlich Ende April bekannt geben.