Uwe Westphal hat eine besondere Begabung: Er kann die Laute von zweihundert Tieren imitieren, darunter 130 verschiedene Vogelarten. Als studierter Biologe arbeitete er lange Jahre an der hessischen Naturschutz-Akademie in Wetzlar sowie für den Naturschutzbund Deutschland in Hamburg. Inzwischen gestaltet er Vorträge zur Wissensvermittlung, hat viele Hörbücher mit Tierstimmen aufgenommen und wird immer wieder in populäre Fernsehsendungen eingeladen. Selten allerdings gemeinsam mit menschlichen Sängern wie am 8. Mai in Berlin und zwei Tage später beim Mozartfest Augsburg. Dort wird er mit dem RIAS Kammerchor Berlin unter Chefdirigent Justin Doyle auftreten und „Mit den Vögeln singen“, wie der Titel des Programms verspricht. Es beinhaltet Chorwerke aus sechs Jahrhunderten, zu denen sich Komponisten von gefiederten Sängern inspirieren ließen.