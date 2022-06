Von Barbara Hordych

Was in der Theaterakademie August Everding beginnt wie eine Erzählung aus dem 19. Jahrhundert, entpuppt sich im weiteren Verlauf als fantastische Irrfahrt durch das ländliche Russland einer nahen Zukunft: Garin, ein Landarzt, will mit seinem Kutscher Krächz so schnell wie möglich in einen abgelegenen Ort, um die Menschen dort gegen eine rätselhafte Krankheit zu impfen, die jeden Infizierten zum Zombie macht. Doch es herrscht Schneesturm. Und Garin landet in einer Welt, in der wer friert, auf den Ofen kriecht, Zwerge und Riesen ihr Unwesen treiben und ein Schluck Wodka als Medizin gegen alles gilt. Wo es um winterliche Stürme in der Weite der russischen Provinz, Landärzte, Pferdegespanne und Kutscher geht, ist die klassische russische Literatur des 19. Jahrhunderts, sind Autoren wie Puschkin, Gogol, Tschechow und Tolstoi nicht weit. Literarische Vorgänger, die der Autor und Regimekritiker Vladimir Sorokin bewusst zitiert. Einen Abstecher in diesen erzählerischen Kosmos bietet derzeit auch das Handlungsballett "Der Schneesturm" nach Puschkins gleichnamiger Erzählung, das am 8. und 10. Juni wieder im Nationaltheater zu sehen ist. Aber zurück zur August Everding Akademie: Dort zeigen Marcel Kohler und der Abschluss-Jahrgang Schauspiel ihre Bearbeitung von Sorokins märchenhaft-dystopischem Roman, die am Mittwoch Premiere hat.

Der Schneesturm, Mi., 8., bis Sa., 11. Juni, 19.30 Uhr, Akademietheater, Prinzregentenplatz 12, www.theaterakademie.de