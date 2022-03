Von Susanne Hermanski

"Diktatoren bleiben nie bei einem Krieg, wenn wir ihn jetzt nicht stoppen, haben wir diese Situation bald überall. Die Sowjetunion endete vor 30 Jahren. Wir müssen alles daran setzten, dass es die Sowjetunion nie wieder gibt." Vladimir Jurowski spricht so entschlossen wie bewegt ins Mikrofon, bevor er den Taktstock hebt, und mit dem Orchester der Bayerischen Staatsoper die ukrainische Nationalhymne anstimmt. Das Münchner Publikum im Nationaltheater, darunter auch Serge Dorny, der Intendant der Oper, erhebt sich dafür.

Vladimir Jurowski ist Russe, in Moskau geboren. Bevor er im Herbst von Kirill Petrenko die Position als Generalmusikdirektor in München übernommen hat, war er seit 2011 auch Künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen Sinfonieorchesters Russland (Swetlanow Sinfonieorchester). Diesen Vertrag beendete er 2021, nachdem er bereits 2019 im Deutschlandfunk angekündigt hatte, seine Arbeit als Chefdirigent dieses Orchesters in Moskau zu beenden. Aus ökologischen Gründen, sagte er damals, der vielen Flugreisen wegen.

Jurowski ist ein Mann mit Prinzipien. Schon vor dem Akademiekonzert in dieser Woche, war der 49-Jährige einer der ersten internationalen Stars, der öffentlich gegen den Einmarsch in die Ukraine demonstrierte - auf der Straße in seinem Wohnort Berlin und auf künstlerischen Wegen mit seinem zweiten Orchester, dem Berliner Rundfunk-Sinfonieorchester, im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Das Programm für das Konzert des Bayerischen Staatsorchesters nun habe schon lange vor dem kriegerischen Akt Putins festgestanden, der den Menschen in der Ukraine unendliches Leid zufüge, aber auch Verheerungen in Russland selbst anrichte und Abertausende junge russische Soldaten das Leben und ihre Mütter die Söhne koste. Dass es zwei Anti-Kriegsstücke enthielt, nennt Jurowski einen "fast schon mystischen Zufall": die Sinfonia da Requiem von Benjamin Britten und von Maurice Ravel "La valse".

"Ravel hat den Krieg aus nächster Nähe erfahren, er kämpfte an der Front im Ersten Weltkrieg, und Britten floh vor dem Zweiten Weltkrieg als Pazifist", sagt Vladimir Jurowski. Brittens Werk, komponiert im Monat des Überfalls der Nationalsozialisten auf Polen, sei eine Auftragsarbeit des japanischen Königshauses gewesen, das jenes Stück am Ende aber ablehnte - wegen seiner düsteren und christlichen Konnotationen. "Es spricht zu uns aus dem Jahre 1939", sagt Jurowski, "und obwohl der letzte Satz ,Kyrie eleison' überschieben ist, höre ich in diesem letzten Satz ein Friedensgebet: Dona nobis pacem. Und dieses Motto gilt für das ganze Konzert. Wir beten um den Frieden. Um den Frieden für die Ukraine, für den Frieden in Europa und für den Frieden in der ganzen Welt."

Das Münchner Publikum antwortet ihm mit tosendem Applaus, der minutenlang anhält. Und das ist ebenso bewegend wie schön.