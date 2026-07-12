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Konzert im Schwere ReiterMit Vladimir Jurowski unterwegs in alle Himmelsrichtungen

Lesezeit: 1 Min.

Vladimir Jurowski , Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, setzt seine Arbeit mit dem jungen Münchner Ensemble für zeitgenössische Musik „Der gelbe Klang“ fort.
Vladimir Jurowski , Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, setzt seine Arbeit mit dem jungen Münchner Ensemble für zeitgenössische Musik „Der gelbe Klang“ fort. Imago/Reto Klar

So klingt es, wenn Vladimir Jurowski, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, zusammen mit dem Ensemble „Der gelbe Klang“ alle Längen- und Breitengrade durchwandert.

Kritik von Klaus Kalchschmid

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Nicht als Zyklus geplant ist eine integrale Aufführung von Mauricio Kagels „Die Stücke der Windrose“, komponiert zwischen 1988 und 1994, wie sie jetzt das Ensemble „Der gelbe Klang“ unter Leitung von Vladimir Jurowski, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, im Schwere Reiter präsentierte.

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Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielen erstmals ein komplettes Gershwin-Programm  bei Münchens beliebtem Open Air. Bessere Laune war lange nicht.

Von Susanne Hermanski

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