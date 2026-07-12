So klingt es, wenn Vladimir Jurowski, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, zusammen mit dem Ensemble „Der gelbe Klang“ alle Längen- und Breitengrade durchwandert.

Nicht als Zyklus geplant ist eine integrale Aufführung von Mauricio Kagels „Die Stücke der Windrose“, komponiert zwischen 1988 und 1994, wie sie jetzt das Ensemble „Der gelbe Klang“ unter Leitung von Vladimir Jurowski, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, im Schwere Reiter präsentierte.