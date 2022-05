Von Klaus Kalchschmid, München

Es hätte dank seiner Bedeutung und Vielgestaltigkeit beinahe gereicht für einen Abend: das fantastische zweite Cellokonzert von Krzysztof Penderecki. Er komponierte es 1982 zum 100-jährigen Bestehen der Berliner Philharmoniker und für Mstislav Rostropowitsch; es ist also ein "Konzert für Orchester" und zugleich ein Virtuosenkonzert. Jakob Spahn füllte im Nationaltheater mit dem Bayerischen Staatsorchester unter Vladimir Jurowski den manchmal sperrigen, manchmal ungemein dankbaren, hoch komplexen Solopart, der zwischen wild konzertantem, mitunter vom Schlagwerk angetriebenen virtuosen "Vivo"- und düster brütenden "Lento"-Passagen wechseln musste, zunehmend freier und risikobereiter aus. Und das Staatsorchester folgte hellwach. Vorausgegangen waren die eigens vom Dirigenten nach dem Gehör transkribierte Ouvertüre und drei lustige Mozart-Nachahmungen aus der Filmmusik zu "Die Handschrift von Saragossa" von Wojciech Has aus dem Jahr 1964.

Nach der Pause dann das letzte Orchesterwerk des 82-jährigen Strawinsky: die schrägen, zwölftönigen, fast kammermusikalischen Variationen "Aldous Huxley in memoriam". Und Schließlich noch ein ganzes, üppig besetztes Ballett. Es beschloss mit Verve und ungemein farbenreich den zweiten Abend des sechsten Akademiekonzerts, der nicht zuletzt gewürzt war mit ausführlichen, ebenso kenntnisreichen wie launigen Erklärungen durch Jurowski.

In der bereits 1911, also schon zwei Jahre vor dem "Sacre" entstandenen Originalfassung von "Petruschka. Burleske Szenen in vier Bildern" finden sich ebenso viele Volten, rhythmische und harmonische Finessen wie im weltberühmt gewordenen Skandalstück. Dank eines blendend aufgelegten Staatsorchesters, das hörbar Spaß hatte, konnte man im Kopf ein schillerndes Spektakel erleben, das aus Zauberkunststücken und einem Fastnachts-Volksfest, aus Tänzen der Ammen, von Kutschern, Stallknechten, Russen, Mohren und Maskierten im fliegenden Wechsel bestand.