Wenn man für seinen Beruf ständig um die halbe Welt reisen muss, dann kann ein bestimmes Gericht das Heimweh zeitweise lindern. So auch bei Lionel Messi, Weltklassefußballer aus Argentinien. Immer wieder wurde Messi an allen möglichen Orten der Welt gesichtet, wie er in kleinen Lokalen eine traditionelle Speise aus seiner weit entfernten Heimat genießt: Empanadas. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass Messi – mittlerweile in den USA aktiv – noch einmal gegen den FC Bayern München spielt. Sollte es ihn dennoch in die bayerische Landeshauptstadt verschlagen, so könnte er nun auch hier, unweit des Isartors, einen Ort finden, an dem er die kleinen gefüllten Teigtaschen genießen kann.

Ende August hat dort, in den ehemaligen Räumlichkeiten des Petit Stollberg, das Viva la Empanada eröffnet. Die Inhaber, Isabell und Victor Gonzalo, sind beide gebürtige Münchner, Victor jedoch mit argentinischen Wurzeln. Der Laden ist klein und wird dominiert von einer großen Theke, in deren Vitrine verschiedene Sorten der halbrunden Empanadas, Kuchen, Croissants und weitere wechselnde Angebote zu finden sind. Es gibt nur wenige Plätze in und vor dem Lokal, der hintere Teil des Raumes ist als Laden gestaltet, in dem die Gäste argentinische Weine, Kaffees, Süßigkeiten und andere Spezialitäten zum Mitnehmen kaufen können.

Empanadas sind ein Streetfood, das sich in vielen südamerikanischen Ländern und auch in Spanien finden lässt, bis vor Kurzem aber kaum in München: Vor rund eineinhalb Jahren hätten sie das Gefühl gehabt, dass „Empanadas in München fehlen“, sagt Isabell Gonzalo. Mittlerweile findet man über die Stadt verteilt noch ein paar andere Läden, die die kleinen Teigtaschen anbieten.

In Argentinien hat jede Provinz ihre eigene spezielle Empanadasorte. Das Sortiment im Viva la Empanada wechselt täglich. Es gibt traditionelle Füllungen nach Familienrezept wie Carne Tucumana mit Rinderhackfleisch aus Argentinien oder die Hühnchenvariante Pollo. Doch auch Variationen mit Thunfisch, vegetarisch mit Mozzarella, getrockneten Tomaten und Frischkäse oder vegane Optionen mit Kürbis oder Fleischersatz stehen auf der Karte. Eher wenig argentinisch aber nicht weniger gut sind die Eigenkreationen, etwa mit Blauschimmelkäse oder Trüffel. Sie alle kosten zwischen 4,50 und 6 Euro pro Stück.

Isabell Gonzalo und Victor Bastián Gonzalo führen das Viva la Empanda gemeinsam. Victor arbeitet unter der Woche in seinem Job als Mathematiker. Foto: Florian Peljak

Im hinteren Teil des Ladens können die Kunden argentinische Weine, Bier, Kaffee, Dulce de Leche und weitere südamerikanische Spezialitäten kaufen. Foto: Florian Peljak

Ursprünglich hatte das Paar geplant, Weinverkostungen mit Fingerfood anzubieten. Doch der Laden in der Herrnstraße zählt offiziell als Einzelhandelsbetrieb, unter anderem wegen räumlicher Vorgaben wie der fehlenden Kundentoilette. Eine Ausschankgenehmigung für Alkohol gibt es deshalb nicht. Die sorgsam ausgewählten, argentinischen Weine sind nun Teil des Verkaufsangebots im hinteren Teil des Ladens.

Gebacken werden die Empanadas von Isabell Gonzalo, gemeinsam mit zwei Mitarbeitern aus Argentinien und Chile. Jeden Tag, von Montag bis Samstag, stehen sie dafür am Vormittag in einer Küche in Neuhausen, die sie mit einem anderen Betrieb teilen. Nach dem Backen transportiert Isabell Gonzalo die Empanadas gegen Mittag in den Laden, wo eine weitere Mitarbeiterin die Stellung hält.

Medialunas sind die argentinische Variante des Croissants, sie unterscheiden sich vr allem im Teig und in der Füllung. Foto: Florian Peljak

Die Empanadas gibt es mit täglich wechselnden Füllungen. Typisch argentinisch sei es, in die Fleischversion ein bisschen Zitronensaft zu träufeln, sagt Isabell Gonzalo. Foto: Florian Peljak

Bis die Teigtaschen aus der Küche kommen, gibt es frische Croissants, etwa mit der süßen Creme Dulce de Leche. An Samstagen gibt es auch die argentinische Version des Croissants, die Medialunas, die die Gonzalos in der Orfanos Croissanterie nach eigenen Rezeptvorgaben backen lassen.

Besonders auffällig in dem Laden sind die vielen Verweise auf Argentinien und den Rest Südamerikas: „Das Lama hinter der Theke hat uns die Familie aus Argentinien mitgebracht.“ Auch die Bilder an der Wand haben eine besondere Bedeutung. Noch sind es Bilder der Familie Gonzalo, die dort hängen. Bald aber wollen die Betreiber mit einem neuen Konzept starten, bei dem Künstlerinnen und Künstler mit Südamerikabezug ihre Bilder in den Räumlichkeiten ausstellen können. Im Rahmen einer Vernissage soll es dann auch Empanadas zur Verköstigung geben.

Bis dahin läuft das normale Tagesgeschäft weiter. Mittlerweile habe sich eine Stammkundschaft etabliert, sagt Isabell Gonzalo, unter ihnen viele Argentinier. „Ich rede eigentlich zu 80 Prozent spanisch mit den Gästen“, so die 29-Jährige. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch eines Tages Messi auf ein paar Empanadas vorbei.

Viva la Empanada, Herrnstraße 15, 80539 München, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7.30 bis 18 Uhr, Freitag 7.30 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 20 Uhr