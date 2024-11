Was soll nur aus dem Viktualienmarkt werden?

Offener Brief an den Stadtrat

Von Joachim Mölter

An sonnigen Sommertagen gibt es in München kaum etwas Schöneres, als morgens über den Viktualienmarkt zu schlendern und dem Herzen der Stadt zuzuschauen, wie es anfängt zu schlagen. Wenn die Händler ihre Buden und Stände aufsperren, wenn der Duft von warmen Semmeln und frischen Blumen hinausströmt, von saftigen Früchten und exotischen Gewürzen. Wer schon ganz früh auf den Beinen ist, riecht an der einen oder anderen Stelle freilich auch mal abgestandenen Urin und größere Hinterlassenschaften, die nicht nur von Tieren stammen.