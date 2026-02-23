Der Professor schreit vor Angst, als ein Monster durch die Seitentür in das Labor bricht und seinen Kollegen angreift. Panisch greift der Mann nach einem Laborgerät und schlägt gegen die Glasscheibe, einmal, zweimal, immer heftiger. Die Scheibe, vor der man als Zuschauer steht und deren Risse durch die Schläge immer länger werden. Er ist nicht schnell genug. Der Demodog, das reptilienartige Wesen mit dem Hundekörper aus der Streaming-Serie „Stranger Things“, stürzt sich auf den Wissenschaftler und zerfleischt ihn. Dann bemerkt der Demodog die Zuschauer, und es passiert das, was man bereits befürchtet hat: Er nimmt Anlauf und springt mit voller Wucht durch die Scheibe.

„Ähm, bitte mal ganz kurz stoppen“, ruft eine Mitspielerin und reißt einen aus der virtuellen Welt. Das Spiel wird pausiert, und da hängt er, der Demodog, wie eingefroren in der Luft. „Bei mir steht hier irgendwas mit Volume anpassen, was mache ich jetzt?“ Die Mitarbeiter eilen herbei, um die plötzlich aufgetretenen technischen Hindernisse zu beseitigen. Das Spiel geht weiter. Okay, durchatmen. Gleich schlägt der Demodog auf.

Seit einigen Tagen gibt es in der Nähe der Hackerbrücke in München am ZOB die neue Location des Unternehmens Sandbox VR, das interaktive Virtual-Reality-Erlebnisse anbietet, bei denen mehrere Personen gemeinsam in speziell ausgestatteten VR-Räumen spielen können. Das Alleinstellungsmerkmal der Kette ist, dass sie ein Partner von Netflix ist, wodurch die Möglichkeit besteht, in bekannte Serienwelten einzutauchen und selbst Teil der Geschichte zu werden – als aktive Mitspielerinnen und Mitspieler in einer interaktiven Version der Serie. Die Räume sind für das Spielen in einer Gruppe ausgelegt. Vier Räume gibt es, bis zu sechs Personen können gleichzeitig in einem Raum spielen und die virtuelle Welt gemeinsam erleben.

„VR an sich gibt es schon länger, doch dieser Location-basierte Markt, den gibt es noch nicht lange, viele Leute kennen das noch nicht“, sagt Torsten Schneider, der Geschäftsführer. Momentan werden zehn verschiedene „Welten“ zum Betreten angeboten. Die beliebtesten Spiele sind derzeit die Zombiespiele, deshalb stehen aktuell gleich drei davon zur Auswahl. Grundsätzlich jedoch gibt es immer wieder Wandel im Angebot. Neue Spiele kommen dazu, andere fallen weg. Doch die langfristige Vision des Ganzen ist es, laut Torsten Schneider, sich aus hunderten Welten eine aussuchen zu können, wie Filme bei einem Streaming-Anbieter. Perspektivisch sollen die sogenannten Holodecks, also die Räume, nicht nur zum Spielen dienen, sondern auch für Lern- und Entdeckungsformate genutzt werden.

Brillenträger haben keine Probleme, die meisten Gestelle passen problemlos unter die VR-Brille. Für Träger größerer Modelle stehen spezielle Dioptrien-Einsätze zur Verfügung. Eine Reservierung ist nicht zwingend notwendig: Wer spontan vorbeikommt, probiert es vor Ort auf gut Glück.

Das fühlt sich so real an. Nur wenn die Technik mal versagt, bekommt die Virtualität Risse. (Foto: KEVIN REYES)

VR- oder generelle Gaming-Erfahrung braucht man für das Erlebnis nicht. Das bestätigt auch Torsten Schneider: „Das ist ja genau das Verrückte. Man muss nicht wissen, welche Knöpfe man drücken muss. Es gibt keinen Joystick, keinen Controller, nichts. Du weißt instinktiv, was du tun musst.“ Man wird also ausgerüstet, zieht die Brille an, setzt die Kopfhörer auf und tritt ein in die andere Welt.

Plötzlich wird es dunkel. Rauch zieht auf, menschliche Schreie sind zu hören. Der Aufzug setzt sich in Bewegung und fährt nach unten. Man schaut sich nach seinen Freunden, seinen Teamkollegen um. Sind sie noch da? Oder ist man vielleicht doch allein hier? Immer wieder muss man sich daran erinnern, dass das alles nicht real ist. Manchmal gibt die Technik einen Hinweis, wenn der Ton auf den Kopfhörern für einen Moment aussetzt. Oder wenn das Gewicht der VR-Brille spürbar auf den Kopf drückt. Und die Kommunikation über die Kopfhörer funktioniert auch nicht so einwandfrei wie gehofft.

Und plötzlich steht man von Angesicht zu Angesicht mit dem Mind Flayer, dem Schattenmonster. Sein schlanker, nach oben spitz zulaufender Kopf ist nur wenige Meter entfernt. Das große, spinnenartige Wesen hat kein Gesicht, und doch scheint es einen zu fixieren. Auf einmal kommt es auf einen zu, und das Herz beginnt zu rasen. Nun gilt es, das Monster zu bekämpfen. Dafür ist der Stab vorgesehen, mit dem man die virtuellen Gegenstände zu sich heranziehen und dem Gegner entgegenschleudern kann. Dabei war man doch gerade noch erleichtert, dem Demogorgon, dem Monster mit dem blütenartig aufklappbaren Gesicht, entkommen zu sein, der wenige Minuten zuvor kreischend auf einen zurannte – und einen so fast selbst vor Schreck zum Schreien brachte.

Sandbox VR ist nicht der einzige Anbieter derartiger Erlebnisse. Locations wie „Another World München“, „Virtual Escape Room München“ oder „Zero Latency Virtual Reality München“ bereichern die Münchner VR-Szene mit einem vielfältigen Angebot an Spielerlebnissen im virtuellen Raum. Wer allerdings die Begegnung mit dem Mind Flayer oder eine Herausforderung im Squid Game sucht, den führt der Weg zur Hackerbrücke, wo die 77. Location der Sandbox Kette zu finden ist.

40 Minuten dauert das Abenteuer in diesem Fall, sie fühlen sich nur halb so lang an. Dann wird man von den Mitarbeitern aus seiner VR-Rüstung befreit – und muss erst einmal tief durchatmen.

Sandbox VR München, ZOB Ladenpassage, Hackerbrücke 4, 80335 München, Telefonnummer: 089 24216262, https://sandboxvr.com/de/muenchen, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 13–21 Uhr, Freitag, 13–22.30 Uhr, Samstag, 10–22.30 Uhr, Sonntag, 10–21.30 Uhr