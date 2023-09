Semifinale und Finale der Viola beim ARD-Musikwettbewerb.

Von Klaus Kalchschmid

Nach dem Semifinale im Fach Viola beim 72. Internationalen Musikwettbewerb der ARD war am Freitag in der Musikhochschule noch alles offen. Denn die drei schließlich gekürten Finalisten hätte unterschiedlicher nicht sein können: Hier die erst 23-jährige Südkoreanerin Haesue Lee, die Franz Anton Hoffmeisters Konzert D-Dur für Viola und Orchester mit (allzu) sattem Ton, aber lupenrein schön spielte. Dort mit demselben Konzert der Japaner Takehiro Konoe, der jede Phrase dieses um 1800 komponierten Konzerts wunderbar erfüllt spielte, ohne je aufzutrumpfen, und knappe, stilistisch perfekt sich in die Komposition einfügende Kadenzen wählte.