Ein Bericht enthüllt die Kennwörter, die Trainer Vincent Kompany seinen Spielern von der Seitenlinie aus zuruft. Was sie bedeuten? Da wäre man nie drauf gekommen.

Breaking News vom FC Bayern! Aus der Säbener Straße sickern gerade Dinge nach außen, die das Zeug haben, die Bundesliga-Saison auf den Kopf zu stellen. Während die Meldungen auf der Vereins-Homepage eine herbstlich-neblige Ruhe vorgaukeln (neue Dienstwagen für die Profis, Spieltagsquiz freigeschaltet), ließ die Sport Bild soeben eine Bombe platzen: „Kompanys Geheim-Codes geknackt“.