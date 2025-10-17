Zum Hauptinhalt springen

Kommunikation mit SpielernDer geheime Da-Vincent-Code beim FC Bayern München

Lesezeit: 1 Min.

Pssst, nicht verraten! Fußballflüsterer Vincent Kompany coacht die Bayern-Spieler mit einem bis vor Kurzem noch geheimen Spezialvokabular.
(Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Ein Bericht enthüllt die Kennwörter, die Trainer Vincent Kompany seinen Spielern von der Seitenlinie aus zuruft. Was sie bedeuten? Da wäre man nie drauf gekommen.

Glosse von Nadeschda Scharfenberg

Breaking News vom FC Bayern! Aus der Säbener Straße sickern gerade Dinge nach außen, die das Zeug haben, die Bundesliga-Saison auf den Kopf zu stellen. Während die Meldungen auf der Vereins-Homepage eine herbstlich-neblige Ruhe vorgaukeln (neue Dienstwagen für die Profis, Spieltagsquiz freigeschaltet), ließ die Sport Bild soeben eine Bombe platzen: „Kompanys Geheim-Codes geknackt“.

