Breaking News vom FC Bayern! Aus der Säbener Straße sickern gerade Dinge nach außen, die das Zeug haben, die Bundesliga-Saison auf den Kopf zu stellen. Während die Meldungen auf der Vereins-Homepage eine herbstlich-neblige Ruhe vorgaukeln (neue Dienstwagen für die Profis, Spieltagsquiz freigeschaltet), ließ die Sport Bild soeben eine Bombe platzen: „Kompanys Geheim-Codes geknackt“.
Kommunikation mit SpielernDer geheime Da-Vincent-Code beim FC Bayern München
Ein Bericht enthüllt die Kennwörter, die Trainer Vincent Kompany seinen Spielern von der Seitenlinie aus zuruft. Was sie bedeuten? Da wäre man nie drauf gekommen.
Glosse von Nadeschda Scharfenberg
Immobilien in der Fußgängerzone:Ein Phantom kauft die Münchner Innenstadt auf
Hirmer, Sport Schuster, Kaut-Bullinger – der Münchner Investor Erich Schwaiger erwirbt binnen weniger Tage Top-Immobilien in bester Lage. Zudem wirft er ein Auge auf die Alte Akademie und das Tietz-Haus am Bahnhof. Die Branche rätselt: Was steckt hinter den Plänen?
