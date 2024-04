Vincent Colliard hat in nur etwas mehr als 22 Tagen den Südpol erreicht. In München erzählt er von der Kälte dort und Begegnungen mit Eisbären - die schönsten Momente seines Lebens.

Von Thomas Becker

Um zu verstehen, wie Vincent Colliard tickt, muss man ihn nur von den Flitterwochen erzählen lassen. Mit Gattin Caroline fragte er sich: Cocktails am Strand oder bei minus 35 Grad Eisbärengucken in der Nordwestpassage? Sie entscheiden sich für die Saukälte. Colliard sagt: "Wir sind halt eher Wintermenschen." Bei ihm kommt hinzu, dass er ein verdammt schneller Wintermensch ist: Am 11. Januar wurde er zum Schnellsten, der den Südpol allein und ohne Unterstützung erreichte. 22 Tage, sechs Stunden und acht Minuten brauchte er für 1140 Kilometer - fast zwei Tage schneller als der alte Rekord. 51 Kilometer am Tag, mit nichts als Eis um ihn und einem 70-Kilo-Schlitten hinter ihm, Temperaturen bis zu minus 29 Grad, die sich im Wind sehr viel kälter anfühlten. Und nun steht er bei 25 Grad abends um sieben Uhr im Flagship-Store seines Ausrüsters Norrona und schaut neidisch auf die Flipflops eines Gastes: "Hätt' ich auch mitnehmen sollen!"