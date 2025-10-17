Zum Hauptinhalt springen

Nach eineinhalb Jahren Sanierung für 14 Millionen EuroWiedereröffnung der Villa Stuck

Das Gold, der Marmor, der Mosaikholzboden – alles wie gehabt in der Villa Stuck. Oder doch nicht? Was die neuen leuchtend roten Vorhänge mit dem Bild der „Enthauptung des Johannes“ zu tun haben, erfährt man vor Ort.
Eineinhalb Jahre lang wurde das Künstlerhaus von Franz von Stuck für 14 Millionen Euro saniert. Wieder einmal. Was ist neu? Was ist anders? Und was sieht man davon?

Von Evelyn Vogel

Wenn historische Gebäude wie die Villa Stuck für viel Geld saniert werden, erwartet das Publikum, dass danach alles anders ist. Schließlich will man doch sehen, wo die 14 Millionen Euro in den zurückliegenden eineinhalb Jahren hingekommen sind. Oder?

