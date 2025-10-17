Wenn historische Gebäude wie die Villa Stuck für viel Geld saniert werden, erwartet das Publikum, dass danach alles anders ist. Schließlich will man doch sehen, wo die 14 Millionen Euro in den zurückliegenden eineinhalb Jahren hingekommen sind. Oder?
Eineinhalb Jahre lang wurde das Künstlerhaus von Franz von Stuck für 14 Millionen Euro saniert. Wieder einmal. Was ist neu? Was ist anders? Und was sieht man davon?
Von Evelyn Vogel
