28. Januar 2019, 17:11 Uhr Mittersendling Hier wohnte Franz Josef Strauß zehn Jahre hinter Panzerglas

Einst suchte die Familie hier hinter Gräben und Panzerglas Sicherheit vor der RAF, nun hat der jüngste Sohn Franz Georg das Anwesen Strauß-Villa in der Hirsch-Gereuth-Straße verkauft.

Von Jan Bielicki

Es ist ein durchaus stattliches Haus. 419 Quadratmeter Wohnfläche, 254 Quadratmeter Nutzfläche, drumherum ein großer Garten - doch unter den Ein- und Zweifamilienhäusern in der Hirsch-Gereuth-Straße, einer ruhigen Wohnstraße in Mittersendling, fällt es nicht weiter auf.

Hinter einer hohen, dichten Hecke liegt es verborgen, an der Einfahrt zur Doppelgarage weist nichts darauf hin, das hier in Hausnummer 28 zehn Jahre lang bayerische Zeitgeschichte gemacht wurde. Und von außen erinnert nichts daran, wer hier einst wohnte: Franz Josef Strauß, immer noch Übervater der CSU, mehrfach Bundesminister, Kanzlerkandidat und in der Zeit, als er hier wohnte, von 1978 bis zu seinem Tod 1988 Ministerpräsident Bayerns.

Noch wohnt sein jüngerer Sohn im Haus, aber nicht mehr lange. Franz Georg Strauß hat das Haus verkauft, an einen Käufer aus der Nachbarschaft, wie er am Telefon bestätigt. Im April zieht er aus, große Gefühle für das Anwesen habe er nicht, er hänge nicht an Häusern und auch nicht an diesem, sagt er, so wenig wie einst seine Eltern. Er hatte es schon einmal für viele Jahre vermietet, und nun: Seine Kinder sind aus dem nun zu großen Haus, eine neue Wohnung in Bogenhausen ist gefunden und ein Käufer für die alte: "Es hat halt gepasst", sagt Strauß.

Über den Preis sagt er nichts, aber billig war das ursprünglich 1939 errichtete und später mehrfach umgebaute Haus mit Schwimmbad und Sauna im Keller und Solaranlage auf dem Dach sicher nicht. 2015 war es schon zur Zwangsversteigerung ausgeschrieben, weil Strauß' Beteiligungsfirma in Finanzierungsschwierigkeiten geraten war. Für 2,7 Millionen Euro war die Immobilie damals aufgerufen. Strauß konnte sich aber rechtzeitig Geld beschaffen, und seither sind die Immobilienpreise in München noch mal kräftig gestiegen.

Franz Georg Strauß war 16, als die Familie 1978 hier einzog. Es war ein überstürzter Umzug, so erinnert er sich, "zwischen die Handwerker", die das Haus gerade um- und ausbauten. Der Grund für die Eile: Seine Mutter Marianne Strauß wollte nicht mehr länger in der alten Wohnung bleiben, oben im 14. Stock eines Wohnblocks am zwei Kilometer entfernten Listseeweg. Sie hatte Angst, erzählt ihr Sohn, "furchtbare Angst um ihre Familie". Die Wohnung war einsehbar von den Hochhäusern gegenüber, es war die Zeit des mörderischen Terrors der Rote-Armee-Fraktion - und die Fenster waren nicht aus Panzerglas.

Wie nahe die linksextremen RAF-Terroristen der Familie Strauß wirklich kamen, ist ungewiss. Als die damalige Terroristin Verena Becker im Mai verhaftet wurde, fand sich bei ihr eine Kalendernotiz: "Strauß FJ" - vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Terrorgruppe den CSU-Chef ausspähte. Jahrzehnte später berichteten dessen Kinder von womöglich weit fortgeschrittenen Anschlagsplänen. Strauß' Tochter Monika Hohlmeier erzählte in Interviews, sie und ihr älterer Bruder Max hätten auf dem Schreibtisch ihres Vaters Kopien von Schriftstücken gesehen.