Zwölf ukrainische Künstlerinnen und Künstler erhalten Sonderstipendium des Freistaats Bayern in Kooperation mit dem Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg.

Zwölf nach Deutschland geflüchtete ukrainische Künstlerinnen und Künstler erhalten für fünf Monate ein mit monatlich 1500 Euro dotiertes Sonderstipendium des Freistaats Bayern in Kooperation mit dem Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. Unterstützung erhalten die Dramatikerinnen Natalia Vorozhbyt und Anastasiia Kosodii, die Schauspielerin Maryna Klimova, die Graphic-Novelistin Dana Kavelina, die Kulturmanagerin Julia Ovtcharenko, der Kulturmanager Bohan Diedushkin, die Übersetzerin Lyudmila Nor-Prochasko, die Autorinnen Kateryna Derysheva und Rita Surzhenko, die Bildende Künstlerin Lada Nakonechna sowie die Komponisten Valentin Silvestrov und Oleksii Nikolaiev. Alle Künstlerinnen und Künstler halten sich derzeit in Deutschland auf und werden voraussichtlich vom Künstlerhaus in einer Dokumentarfilm-Produktion portraitiert. Ausgewählt wurden sie von der Direktorin des Künstlerhauses Nora-Eugenie Gomringer.