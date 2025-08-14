Zum Hauptinhalt springen

Verschobene SanierungSpart die Stadt den Viktualienmarkt kaputt?

Lesezeit: 6 Min.

Der Viktualienmarkt ist sanierungsbedürftig, darin sind sich alle einig – doch Geld dafür ist immer weniger da.
(Foto: Gino Dambrowski)

Der Markt ist eine weltbekannte Sehenswürdigkeit, aber marode. Schon vor 14 Jahren war klar: Er muss dringend saniert werden. Passiert ist nichts. Doch einige Händler sehen einen Ausweg aus der Misere.

Von Heiner Effern und Catherine Hoffmann

Der in München nicht ganz unbekannte Fischhändler Klaus Witte mag nicht mehr länger warten. Zu lange schon hört er die Politik von der Sanierung des Viktualienmarkts reden, doch passiert ist kaum etwas. Nun packt er selbst an. „Wir reißen alles raus und gestalten den Laden neu – aus Hygienegründen und damit wir zeitgemäß arbeiten können“, sagt er. Eine dreiviertel Million Euro lässt er sich die Modernisierung seines Standes kosten.

