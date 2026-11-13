Der 4. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs hat sich in dieser Woche mit einem Antrag auf Normenkontrolle befasst, den drei Standbetreiber vom Viktualienmarkt mit Rückendeckung der Interessenvereinigung der Händler am Viktualienmarkt (IGV) gestellt haben. Sie wollten die 2024 geänderte Satzung für den Markt überprüfen lassen.

Zentrale Kritikpunkte der Händler waren zum einen das Mehrweggebot, zum anderen die Zuweisung und Befristung der Stände. Sie sehen in dem Vorgehen der Stadt und der Märkte München einen Eingriff in ihre Berufsfreiheit. Am Freitag dann die Entscheidung: Das Gericht unter dem Vorsitz von Andreas Schmitz hat den Antrag abgelehnt. Womit der Senat seine Entscheidung begründet, ist noch nicht klar, ein ausformuliertes Urteil wird erst in mehreren Wochen erwartet.

Und erst wenn das schriftliche Urteil vorliegt, haben die Antragsteller die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Die letzte Instanz, an die sich mit einer sogenannten Beschwerde über die Nichtzulassung der Revision dann wenden können, ist das Bundesverwaltungsgericht – der Ausgang dort wäre aber ungewiss.

Fragt man bei der IGV nach, was sie von dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs hält, heißt es: Man habe sich anderes erhofft, wolle vor einer Entscheidung über weitere Schritte aber zunächst die Begründung des Gerichts abwarten.

Allerdings, auch das sagt die Vorsitzende Sabine Kroiß: Sie erhoffe sich unabhängig von juristischen Entscheidungen, noch einmal mit der Stadt und den Märkten ins Gespräch über die „Rahmenbedingungen“ für den Viktualienmarkt zu kommen. Denn ein „zukunftsfähiger Markt“ müsse doch im Interesse aller Seiten sein.