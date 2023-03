Ob früher als Drogistin in der Parfümerie oder jetzt als Fischverkäuferin auf dem Viktualienmarkt, Hella Witte ist in erster Linie Geschäftsfrau. Nun erscheint ihr Kochbuch, mit Rezepten und Einblicken in die Witte'sche Stand- und Familiengeschichte.

Von Sarah Maderer

"Wenn die Presse da ist, hat sie nur Augen für sie", schmunzelt Klaus Witte, der recht unbeachtet hinter der Verkaufstheke steht, während seine Frau Hella mit einem ganzen Seeteufel fürs Foto posiert. Es ist eine Szene, wie sie nicht sinnbildlicher für das Ehepaar Witte sein könnte. Er der Drahtzieher im Hintergrund, sie Gesicht und Herz der Operation. "Das ist eine schöne Eigenschaft von meinem Mann, er lässt mich", erklärt sie später mit tiefer Stimme, die mehr nach Zigarren- als nach Fischladen klingt. So war es auch mit dem Kochbuch "Fischverliebt", das am 20. März im Callwey Verlag erscheinen wird und für das Hella Witte mithilfe ihres Stand-Koches Domenico Tamburro knapp fünfzig Fischrezepte zusammengetragen hat, ergänzt von Exkursen in die Fischkunde und die Standgeschichte von Fisch Witte.

Vor 38 Jahren übernahm die damals 23-jährige Hella das Geschäft am Viktualienmarkt, zunächst noch einen einzigen kleinen Stand. Zehn Jahre später wurde um einen zweiten erweitert, wiederum zehn Jahre später um einen dritten, der neben dem Fischverkauf den Bistro-Betrieb ermöglichte. Vom heutigen Ansturm konnte Witte Mitte der Achtzigerjahre allerdings nur träumen. Damals stand sie noch allein im Laden. Ihren Mann Klaus, einen gelernten Speditionskaufmann, habe sie zwar schon gekannt, "aber für zwei hätt's ja hinten und vorn nicht gereicht", sagt sie.

Dass ihr Vorgänger Franz Willinger seinen Fischstand am Viktualienmarkt abgeben wollte, hatte Hella Witte über ihren Schwiegervater erfahren, von dessen Fischzucht auf dem Erdinger Land - heute in den Händen ihres Mannes Klaus - Willinger seine Ware bezog. "Ich bin keine, die lange fackelt, also bin ich einfach hingegangen", beschreibt Witte ihre unbeirrte Verhandlungsweise mit Willinger. Das nötige Händchen für Menschen und den guten Geschäftssinn habe sie von zuhause mitbekommen, besonders von ihrer Großmutter, die die Gastwirtschaft "Himmisepp" in Miesbach betrieb. Schon in jungen Jahren half Hella dort in den Ferien und am Wochenende aus, nicht immer gern: "Meinen Sie, ich hätt' Miesbach gesehen? Da war immer Arbeit. Aber ich hab' sehr viel gelernt." Vielleicht habe deshalb Franz Willinger, der starke Frauen aus seiner eigenen Familie gewohnt gewesen sei, nicht weiter nachgebohrt, als eine junge Frau alleine seinen Stand übernehmen wollte, vermutet Witte.

Für die gelernte Drogistin war es keine große Sache, Parfümduft gegen Fischgeruch einzutauschen. In erster Linie sei es ihr um Selbstständigkeit gegangen und um den Verkauf mit Kundenkontakt. Witte meint: "Ich hätte wahrscheinlich so ziemlich alles verkaufen können, es musste nur hochwertige Ware sein. Und Fisch ist ja schon was Besonderes." Ihren Anspruch an das Feine setzt Witte im Umgang mit Kundschaft und Ware um; jeder Gast und auch jeder Fisch soll sich wertgeschätzt fühlen dürfen. Ein kurz angebundenes "Hallo" käme Witte nicht über die Lippen, erst nach dem "Grüß Gott" und ein paar Sätzen werde der Lachs elegant wie auf einem Samttuch präsentiert. Da komme dann doch die Parfümverkäuferin in ihr durch.

Kontrolle einen Tag vor Karfreitag? Da wird Hella Witte grantig

Auf ein gepflegtes Äußeres legt Hella Witte ebenso viel Wert wie auf ein gepflegtes Geschäft, ohne Lippenstift und Parfüm würde sie nie das Haus verlassen. Mit weißer Bluse, leichtem Halstuch und Perlenohrringen zum blonden, im Nacken gebundenen Haar könnte sie genauso gut in einer Münchner Anwaltskanzlei arbeiten. "Wir arbeiten ja mit Lebensmitteln, da gehört das dazu. Außerdem finde ich es schön, wenn sich eine Frau herrichtet." Wenn eine Frau sich nicht herrichtet und dazu noch ausgerechnet am Gründonnerstag eine Lebensmittelkontrolle bei Fisch Witte durchführen will, mitten in der karfreitäglichen Hochkonjunktur, kann Hella Witte auch mal sehr direkt werden. "So was ist reine Schikane", habe sie sich gedacht und die Dame freundlich darauf hingewiesen, dass jeder ihrer Mitarbeiter sauberer gekleidet sei als sie. Die Kontrolleurin solle also bitteschön vor dem Hygienecheck heimgehen und sich umziehen. Wiedergekommen sei sie nicht mehr. "In solchen Situationen muss man schnell umdenken. Das ist mein Glück, dass ich das kann."

Detailansicht öffnen "Hereinspaziert!" scheint der Hummer vor dem Witteschen Geschäft am Viktualienmarkt den Passanten zuzuwinken. (Foto: Florian Peljak)

Schnell umdenken können muss Hella Witte auch bei ihrer Kundschaft. An einem Standort wie dem Viktualienmarkt kämen ja die verschiedensten Leute zusammen. "Jung, alt, Frau Gräfin, der Zuhälter hockt daneben. Das ist das Schöne", meint Witte. Erst vorige Woche beim Spiel vom FC Bayern gegen Paris Saint-Germain sei beispielsweise der Stand von Bayern-Fans überrannt worden, genauso sei am selben Tag der oberste Chef von Moët dagewesen. Dessen Foto hat Witte vorab gegoogelt und sich bei einem französischen Mitarbeiter nach der Aussprache des Namens erkundigt, damit sie den hohen Besuch angemessen begrüßen kann. Als Geschäftsfrau denke sie eben pragmatisch: "Wenn mal eine Reservierung daneben geht, können wir aufd Nacht diskutieren, wer Schuld hat. Jetzt sind die Herrschaften da, und jetzt wird eine Lösung gesucht."

In jeder Situation und bei jedem Gegenüber cool bleiben fällt Hella Witte leicht. Schnell, lösungsorientiert, resolut doch stets freundlich, so agiere sie in schwierigen Situationen, beschreibt Witte sich selbst. "Ich kann sofort auf Null runterschalten", sagt sie. Nicht frech werden, zuhören, "erst dienen, dann verdienen", diese Dinge möchte sie ihren beiden Kindern mitgeben, wenn die einmal das Geschäft übernehmen. Natürlich nur, wenn sie es auch übernehmen wollen, denn die Leidenschaft für die Arbeit steht für Witte an erster Stelle. Das Arbeitsethos ihrer Generation, um halb sechs aufstehen und jeden Tag im Laden stehen, wie Witte es seit fast vierzig Jahren tut, würde sie von ihren Kindern zwar nicht verlangen. "Aber die Leidenschaft ist ganz wichtig, sonst haben sie nie Erfolg."

Ihre Kinder, der Michi und das Liserl, werden übernehmen

Zur Freude der Mutter treten "der Michi" und "das Liserl" als echte Marktkindln die Nachfolge an, aber erst in etwa fünf Jahren. Denn Hella und Klaus Witte haben noch Pläne, zum Beispiel ihre Fonds, Suppen, Soßen und Gewürzmischungen - darunter Kreationen von ihrem langjährigen Freund Alfons Schuhbeck - haltbar gemacht in den Einzel- und Onlinehandel zu bringen. Was danach kommt, wisse sie selbst nicht genau, sagt Hella Witte. Schach spielen mit ihrem Mann und dabei möglichst wenig fluchen ("Ich bin eine ganz schlechte Verliererin!") oder einfach mal spazieren gehen, einkehren, ratschen.

Wenn sie nicht im eigenen Laden einkehrt, mag sie es unkompliziert; Grüße aus der Küche und zig Gänge sei nicht ihr Ding, Sushi zum Entsetzen ihrer Kinder übrigens auch nicht. "Vielleicht ist das wieder eine Generationenfrage, aber einmal am Tag brauch' ich ein warmes Essen." Da kommt ein eigenes Kochbuch ja gerade recht, um sich inspirieren zu lassen.