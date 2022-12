Von Franz Kotteder

Es soll ja Münchnerinnen und Münchner geben, die bereits festgestellt haben, dass es in Italien nicht nur den Gardasee gibt, sondern auch andere schöne Gegenden. Das war jetzt ein bisschen polemisch, klar, denn es dürfte keine andere deutsche Stadt geben, in der es so viele italienische Lokale aller Art gibt wie in München und Umgebung. Mehr als 500 sollen es angeblich sein. Feinkost aus Italien ist noch nicht so gut vertreten, auch wenn mit dem Eataly in der Schrannenhalle geradezu ein Einkaufszentrum italienischer Lebensart und Ernährungsweise mitten in der Stadt residiert. Nicht weit entfernt davon hat jetzt die Cremone Factory aufgemacht, ein Fachgeschäft für Lebensmittel aus der Toskana. Inhaber Marco Cremone stammt von einem Landgut in der Nähe von Pisa, das unter anderem biologisches Olivenöl herstellt. Das bekommt man jetzt auch in der Frauenstraße 17, darüber hinaus aber auch verschiedene italienische Craft-Biere, 20 verschiedene Bruschetta-Pasten, biologische Weine aus Pisa vom Weingut Torre a Cenaia, diverse Grappa-Sorten, Pasta sowie Wurst und Fleisch aus der Toskana (Cremone Factory, Frauenstraße 17, Montag bis Samstag 9-19 Uhr, vor Weihnachten bis 20 Uhr, Telefon 01 51-21 07 92 53, www.cremonefactory.com).

Deutlich regionaler ist Susanne Müller unterwegs; seit Anfang Oktober hat sie einen eigenen Stand namens Kraut und Müller auf dem Viktualienmarkt, zwischen Biergarten und Frauen-/Reichenbachstraße, und nicht so ganz leicht zu finden, da auf der Rückseite der Hauptgasse. Sie hat sich spezialisiert auf fermentiertes und eingelegtes Gemüse sowie eingemachtes Obst. Es gibt dort aber auch Spezialitäten aus der Oberpfalz, zum Beispiel Schwarzgeräuchertes, Zoiglbier und Lebkuchen (Kraut und Müller, Viktualienmarkt, Abteilung VI, Stand 13, Dienstag bis Freitag 10-18 Uhr, Samstag 10-16 Uhr, Telefon 01 76-84 33 59 54, www.krautundmueller.de).

Seit April dieses Jahres ist der Frankfurter Sternekoch Jan Hoffmann im Seehaus im Englischen Garten zu Gast und kocht dort vegetarische (auf Wunsch auch vegane) Menüs unter dem naheliegenden Titel "Flora", aber auch solche mit Fisch und Fleisch ("Fauna"). Hoffmann ist bekannt dafür, besonders nachhaltig und regional zu kochen, er verwertet alle Zutaten vollständig. Seine Dezembermenüs sind die vorerst letzten im Seehaus, womöglich aber kommt er nächstes Jahr wieder (Jan Hoffmann im Seehaus, Kleinhesselohe 3, noch bis 23. Dezember, Dienstag bis Samstag abends, Menü 83 und 93 Euro, Reservierung unter seehaus@kuffler.de; www.kuffler.de/de/seehaus).