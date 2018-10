24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Viktorine Gräfin von Butler-Haimhausen "Besitz schaffen für Besitzlose"

Für den 1. Internationalen Frauenkongress 1896 in Berlin verfasste die damals 84-jährige Viktorine Gräfin von Butler-Haimhausen eine Rede, welche die Frauenrechtlerin Anita Augspurg vorlas. Den versammelten Frauen - und nicht nur diesen - rief sie zu: "Helft Euch selber, so hilft euch Gott! Wenn ihr euch aber nicht selbst helft, (. . .) so wird euch auch Gott nicht helfen, und noch viel weniger euer Beschützer, der Mann." Doch Viktorine von Butler, die als Victoria Edle von Ruedorffer am 8. Dezember 1811 in München auf die Welt gekommen war, engagierte sich nicht nur für die Rechte und Interessen der Frauen. Generell ging es ihr darum, den Armen zu helfen, weshalb sie in einer Denkschrift an die beiden Kammern des Landtags im Jahr 1865 forderte: "Wir müssen Besitz schaffen für Besitzlose, Heimath gründen für Heimathlose und ein freies, unantastbares Armenstiftungsvermögen bilden, dessen Nutznießung das Zuwenig der Armut auszugleichen im Stande sein soll." In dieser Sache beließ es die Gräfin nicht bei Appellen, sie wurde selbst tätig und richtete beispielsweise ein Heim für verwahrloste Kinder ein, engagierte sich für eine Erziehungsanstalt für hilfsbedürftige Mädchen und junge Frauen oder gründete ein Kinderasyl in Neuhausen, das "Haus Maria Ludwig Ferdinand" in der Romanstraße. "Was die besitzenden Classen verbrochen, - das müssen sie wieder gut machen." Daran hielt sich die Gräfin, die aus reichem Hause stammte und nach ihrer Heirat mit dem aus einem irischen Adelsgeschlecht stammenden Theobald von Butler-Clonebough das heruntergekommene Gut Haimhausen wieder aufmöbelte. Viktorine von Butler starb am 2. Februar 1902.