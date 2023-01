Von Klaus P. Richter

Maurice Ravel steht oft unter dem Verdacht spanischer Tanzfolklore einerseits und des Impressionisten andererseits. Aber schon im ersten Satz seines Klavierkonzerts G-Dur mischt er mit lässigem Blues allerhand Jazziges zwischen seine polytonale Harmonik und im letzten gibt es sogar richtige "breaks". Vikingur Ólafsson übertrieb es aber nicht und gab auch impressionistischem Flair eine Chance.

Der besondere Isländer war für die aus gesundheitlichen Gründen pausierende Martha Argerich in der Isarphilharmonie eingesprungen und führte wieder vor, wie er analytisches Spiel fesselnd in Tiefsinn verwandeln kann. Das ist in den beiden Ecksätzen mit ihrem Kaleidoskop funkelnder Inventionen gar nicht so einfach.

Ravel selbst bemerkte dazu, dass er anfangs die Absicht hatte, das Konzert mit "Divertissement" zu betiteln. Im Nocturne-Ton des Adagio assai allerdings mit seinem aristokratischen Melos zelebrierte Ólafsson bewegende Tranquillo-Andacht. Das virtuose Schluss-Presto animierte dann aber so viel begeisterte Bravi, dass sie nur mit Zugabe von artigem Cimarosa und milderem Galuppi beruhigt werden konnten.

Antonio Pappano, der englisch-italienische Maestro des Abends, folgte mit seinem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia aus Rom dem pianistischen Konzept bemerkenswert kongenial, wuchs aber dann in der fünften Sinfonie von Sibelius weit darüber hinaus - nicht nur zum inspirierenden Gestalter sinfonischer Erzählkunst, sondern auch optisch zum leidenschaftlichen Musikdarsteller. Vollendet in der Steigerungsstrategie des Finalsatzes illustrierte auch das Orchester seinen Rang in der Reihe "Große Orchester" des Veranstalters mit seiner maßgeblich durch Pappano wiedergewonnenen, grandiosen Strahlkraft. Auch dafür gab es so viel Beifall, dass das hymnische "Misterioso" aus dem Finale als unerwartete Zugabe wiederholt wurde.