Vieux Farka Touré sollte lieber zum Militär gehen, so der Ratschlag des Vaters - den er glücklicherweise ignorierte.

Wüsten-Blues mit Botschaft: Der malische Gitarrist und Sänger Vieux Farka Touré tritt in die Fußstapfen seines legendären Vaters Ali Farka Touré - und nun im Münchner Muffatwerk auf.

Von Jonathan Fischer

Als Vieux Farka Touré mit 15 Jahren in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Ali Farka Touré treten wollte, konnte er das nur heimlich tun. Denn wenn Touré senior auch auf Alben mit Ry Cooder und Toumani Diabaté den Wüstenblues in die Welt getragen hatte, seinem Sohn sollte eine Musikerkarriere erspart bleiben: "Mach keine Musik, geh lieber zum Militär", erinnert sich Vieux Farka Touré an den Ratschlag, nein Befehl, seines Vaters. "Er war frustriert, weil er von seinen Tourneen durch Europa mit kaum etwas zurück kam. Ihn als Analphabeten hatten seine Manager und Konzertagenten übers Ohr gehauen."