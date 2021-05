Von Veronika Ebner

Astrid Bilger wird bald 70, eine Geburtstagsfeier plant sie aber nicht. "Meine Kinder mögen es hier nicht, die kommen bestimmt nicht", sagt sie mit einem Hauch von Enttäuschung. Sie selbst möchte hier für immer bleiben. Hier, das ist Giesing. "Ich lebe seit 1983 in Giesing und habe einfach alles, was ich brauche", erzählt die einstige Floristin im Nachbarschaftstreff am Neuschwansteinplatz. Ältere Menschen aus dem Viertel können alle zwei Wochen in die Einrichtung kommen und ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Wenn es gewünscht ist, verarbeitet die Studentin Marcia Rebay die Zeitzeugeninterviews zu einer Podcast-Folge für "viertelgeschichtengiesing.de". Wenn nicht, dann hatten die Senioren einfach jemanden zum Reden. Win-win also.

Auch Brigitte Ziegler ist gekommen. Sie war einst Lehrerin am Luisengymnasium, jetzt ist sie Rentnerin und engagiert sich für Frauenrechte. "Als ich vor 15 Jahren in meinen Wohnblock um die Ecke eingezogen bin, gab es ganz tiefe Gräben zwischen den Bewohnern." Mittlerweile sei eine positive Gemeinschaft entstanden, sagt die 64-Jährige. Ihr ist es wichtig, an Probleme von einem positiven Standpunkt aus heranzugehen. Über interkulturelle Konflikte in den Wohngebieten meint sie zum Beispiel: "Der Grundsatz des Zusammenlebens ist, dass man sich kennt. Dafür ist Offenheit nötig." Es brauche Gelegenheiten, sich auszutauschen, auch Streiten möchte gelernt sein, davon ist Ziegler überzeugt. Unter Nicht-Pandemie-Umständen ist der Nachbarschaftstreff genau dafür da: vom ungezwungen Austausch bis hin zu Streitschlichtung im Mediationsgespräch.

Die Corona-Zeit habe dazu geführt, dass viele Senioren vereinsamt seien, Begegnungen müssten erst wieder erlernt werden, erzählt die Treffleiterin Kerstin Koppitz. Astrid Bilger hat die Pandemie sehr zu schaffen gemacht. Sie neige ohnehin zu Depressionen, da sei Corona eine besonders schwere Zeit gewesen, gibt die Rentnerin ganz offen zu. In den Nachbarschaftstreff kommt sie nicht nur, um zu reden. Sie versorgt auch ein Hochbeet im Gemeinschaftsgarten, das ihr viel Freude bereitet. Ihre Mutter wünschte sich für sie einst einen Beruf, der einen nicht dreckig macht. Aber im Herzen ist Astrid Bilger Gärtnerin.