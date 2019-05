31. Mai 2019, 21:54 Uhr Viertel-Stunde Legendärer Ritter

Die Winzererstraße ist nach Kaspar Winzerer benannt. Der hätte das dort ansässige Arbeitsgericht schon vor mehr als 500 Jahren auch gut gebrauchen können

Von Berthold Neff

Das Gericht, das heute in der nach ihm benannten Straße zu finden ist, hätte dieser Mann damals gut brauchen können, vor mehr als einem halben Jahrtausend. Das Arbeitsgericht wäre, auch wenn Kaspar Winzerer wohl keinen Arbeitsvertrag vorzuweisen hatte, zuständig gewesen, um ihm zu seinem Recht zu verhelfen. Hatte ihm nicht Bayerns Herzog Wilhelm IV. die Roseninsel im Starnberger See geschenkt, weil er das Land gegen Allgäuer und Tiroler Bauern verteidigte? Und dann wollte man ihn verhaften lassen, nur weil er auch anderen Potentaten diente? Er, in Tölz geboren und Lehnsherr dortselbst, hatte sein Leben gewagt 1526 in der Schlacht von Mohács, in der die Ungarn und die von ihm befehligten Bayern von den Osmanen vernichtend geschlagen wurden.

Den Ungarn imponierte sein Kriegsgeschick dennoch, sie warben ihn ab. Außerdem sollte er diplomatisch tätig werden, um das Machtstreben der Habsburger einzudämmen. Sein diplomatisches Lavieren missfiel zunächst dem böhmischen König, der ihm das Schloss Dürnstein in Niederösterreich wieder entzog. Auch den Habsburgern ging er zunehmend auf die Nerven, fiel in Bayern in Ungnade. Auch die Ungarn machten Druck und drohten, ihn zu verhaften, sodass er wieder nach Ofen zog, das heutige Budapest. Erst 1537, als auch in Bayern die Angst vor einer osmanischen Invasion wuchs, durfte er wieder in die Heimat.

Der Mann, der 1504 zum Ritter geschlagen und so manchen Strauß geschlagen hatte, zog sich nach Brannenburg am Inn zurück - und wurde dort zur Sagengestalt. Er soll bei einem Kampfturnier, obwohl man stumpfe Lanzen verwendete, tödlich verletzt worden sein. Da wäre er längst im Rentenalter gewesen, 67 oder gar 77 Jahre alt, die Angaben differieren. Sicher ist, dass er 1542 in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Tölz bestattet wurde, dort ein Denkmal erhielt und dass eine Straße in Schwabing-West sowie eine Armbrustschützengilde, das Winzerer Fähndl, nach ihm benannt wurden. Letzeres hätte Kaspar Winzerer sicher empört. Ritter wie er hassten diese Waffe.