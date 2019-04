12. April 2019, 23:17 Uhr Viertel-Stunde Feuer, Tod und eine Flagge

Die Muspillistraße steht beispielhaft für die bis ins Jahr 750 zurückzuverfolgende Geschichte des einstigen Dorfes Oberföhring

Von Ulrike Steinbacher

Fünf Schritte weg von der Oberföhringer Durchgangsstraße - und es ist wie auf dem Dorf. Rechts der große Pfarrgarten mit den alten Obstbäumen, links der Friedhof von St. Lorenz. Der Bildhauer Adolf von Hildebrand liegt dort begraben, aber auch "Loambarone" wie Benno Welsch und Josef Hartl, die in der Prinzregentenzeit mit ihren Ziegeleien reich wurden. Um Kirche und Friedhofsmauer legt sich wie eine Schlaufe die Muspillistraße, die bis 1930 Kirchenstraße hieß. Die Lokalhistorikerin Karin Bernst vom Verein Nordostkultur hält es für möglich, dass sie umbenannt wurde, weil aufgefallen war, dass es nach Oberföhrings Eingemeindung 1913 zwei Kirchenstraßen gab. Das Haidhauser Exemplar, seit 1854 Teil der Stadt, hatte die älteren Rechte.

Dass dann aus der Kirchen- die Muspillistraße wurde, hat vielleicht damit zu tun, dass Oberföhring Münchens ältester Stadtteil ist, schon im Jahr 750 urkundlich erwähnt, vermutet Bernst. Das Muspilli ist ebenfalls uralt: Neben dem Hildebrandslied ist es die einzige erhaltene althochdeutsche Stabreimdichtung, entstanden um 870. Das Wort selbst bedeutet vielleicht "Weltuntergang durch Feuer", man weiß das nicht genau, denn es ist nur dieses eine Mal überliefert.

Tod und Feuer kommen an der Muspillistraße auf Hausnummer 8 zusammen. Das alte Leichenhaus des Dorfs diente bis 1979 nebenbei als Feuerwehrgerätehaus. Inzwischen hat die Stadt es verkauft, knapp 700 000 Euro waren aufgerufen. So viel Geld wird der Käufer wohl auch für die Sanierung in die Hand nehmen müssen - und das, obwohl das Bestattungsamt weiterhin mietfrei zwei Zimmer im Erdgeschoss belegt. Jetzt wurde das 470 Quadratmeter große Grundstück geteilt, womöglich soll ein Neubau dem Eigentümer die Kosten decken helfen.

Hausnummer 19 dagegen symbolisiert urbanen Wohlstand: Das Bernheimer Schlösschen heißt nach dem jüdischen Kunstsammler Ernst Bernheimer, der es 1913 ersteigerte. Bauen ließ es aber der Münchner Bildhauer Johann Parzinger, zweiter Eigentümer war Persiens Botschafter in Berlin, Mirza Reza Khan Geranmayeh Moayyedossaltaneh. Wenn seine Exzellenz zu Besuch war, wehte über der Muspillistraße die persische Flagge.