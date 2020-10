Bereits vor drei Wochen hat ein Unbekannter in der Maxvorstadt ohne erkennbaren Grund eine Mutter und ihre Tochter auf offener Straße angegriffen. Wie die Polizei erst am Donnerstag bekannt gab, hatte sich der Vorfall am 27. September vor dem Hotel "Charles" in der Sophienstraße zugetragen. Demnach hatte eine 35-jährige Münchnerin mit einem Fahrrad mit Anhänger vor dem Hotel gehalten, um mit ihren beiden Kindern eine Pferdekutsche zu beobachten, die dort wartete. Plötzlich näherte sich ihnen ein dunkelhäutiger Mann mit Vollbart und schwarzem Regenponcho und sprang mit Anlauf gegen den Fahrradanhänger. Der Anhänger fiel um und riss das Rad mit, die vierjährige Tochter stürzte aus dem Wagen auf die Straße. Sie erlitt Schürfwunden und Verletzungen am Rücken. Der Unbekannte rannte sofort in Richtung der Kreuzung Sophienstraße/Luisenstraße davon. Die Polizei sucht Zeugen.