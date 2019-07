7. Juli 2019, 18:53 Uhr Vier Verletzte Sportwagenfahrer schneidet Omnibus

Vier verletzte Omnibuspassagiere sind die Bilanz eines riskanten Fahrmanövers eines Sportwagenfahrers am Freitagabend. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall gegen 19.50 Uhr auf der Landshuter Allee in nördlicher Fahrtrichtung. Plötzlich habe sich der unbekannte Fahrer eines schwarzen Porsche, dessen Typ nicht näher bezeichnet werden kann, unvermittelt direkt vor einen in derselben Richtung fahrenden Omnibus gesetzt und den Fahrer zu einer Notbremsung gezwungen. Der Busfahrer konnte dadurch einen Zusammenstoß verhindern, ein stehender Fahrgast stürzte bei dem Manöver allerdings, drei weitere stießen gegen Sitzlehnen. Der Porschefahrer entfernte sich. Zeugenangaben an die Polizei (089/62 16-33 22).