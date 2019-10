Ein Angestellter einer Reinigungsfirma hat am Dienstag am Steuer eines Maserati einen Unfall mit einem Polizeiauto verursacht. Der 47-Jährige habe gegen 22 Uhr an Kreuzung zwischen Hansa- und Albert-Roßhaupter-Straße zunächst ordnungsgemäß an der Ampel gehalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dann sei er unvermittelt über Rot gefahren. Ein BWM der Polizei mit drei Beamten an Bord konnte nicht mehr stoppen und fuhr nahezu ungebremst in die Beifahrerseite des Maserati. Dabei wurden die drei Polizisten und der Maserati-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro beziffert.