Ein angetrunkener 16-Jähriger ist am Samstagmorgen mit einem nicht angemeldeten Auto im südlichen Landkreis München gegen einen Baum gefahren. Der Jugendliche hatte drei Mitfahrer im Wagen, 15, 16 und 18 Jahre alt. Alle wurden leicht verletzt. Gegen 2.40 Uhr fuhr der 16-Jährige zwischen Otterloh und Sauerlach die Otterloher Straße in Richtung Süden, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Da der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte, gab die Polizei eine Anzeige an die Fahrerlaubnisbehörde weiter. Ob der junge Mann mit 18 seinen Führerschein machen darf, ist fraglich.