Die Verlängerung der S-Bahnlinie 7 von Wolfratshausen nach Geretsried ist schon seit Jahrzehnten im Gespräch. Damit soll die mit etwa 25 000 Einwohnern bevölkerungsreichste Stadt des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen an das Münchner S-Bahn-Netz angeschlossen werden. Im Februar kann nun das zweite Planfeststellungsverfahren für die mehr als neun Kilometer lange Strecke mit vier neuen Bahnhöfen beginnen. Die Bahn hat ein "Dialogverfahren" gestartet und die aktuellen Pläne nach Jahren des Schweigens am Donnerstag in Wolfratshausen der Öffentlichkeit präsentiert. Nach Protesten der Bürger gegen einen beschrankten Bahnübergang in Wolfratshausen soll dort ein Tiefbahnhof entstehen. Die Mehrkosten sollen sich Freistaat, Landkreis und die beiden Städte teilen. Von dort wird die Strecke mit acht Eisenbahn- und drei Straßenbrücken zu den Bahnhöfen Gelting, Geretsried Mitte und zur Endstation Geretsried Süd führen. Laut Projektleiter Michel Hatzel hofft die Bahn auf einen Baubeginn im Jahr 2024. Der erste Zug könnte dann im Dezember 2028 nach Geretsried rollen. 167 Millionen Euro soll der Ausbau laut Schätzung kosten - die allerdings aus dem Jahr 2012 stammt. Erst nach erfolgter Baugenehmigung will die Bahn die Kosten neu berechnen.