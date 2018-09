30. September 2018, 18:48 Uhr Vier Festnahmen Sexuelle Übergriffe auf der Wiesn

Auf dem Hügel vor der Bavaria hat sich am Freitag gegen Mitternacht ein 32-jähriger Handwerker an einer alkoholisierten 25-Jährigen aus dem Raum Stuttgart vergangen. Wie die Polizei mitteilt, legte sich die Frau nach dem Besuch im Festzelt auf die Grünfläche. Der Mann näherte sich und griff ihr unter das Dirndl. Der Übergriff wurde jedoch von einem Sicherheitsmitarbeiter beobachtet. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und sitzt in Haft.

Taschendiebfahnder haben darüber hinaus ebenfalls am Freitag zwei Männer festgenommen, die Frauen in Zelten sexuell belästigt hatten. Ein 31-Jähriger hatte im Hofbräuzelt zwei Frauen an den Po gefasst. Diese hatten ihn daraufhin auf die Hand und ins Gesicht geschlagen. Ein 48-Jähriger schließlich hatte sich im Weinzelt in der Warteschlange an die vor ihm wartenden Frauen gedrückt und dabei sein entblößtes Glied an ihnen gerieben. Gegen die zwei Männer wurden Betretungsverbote für die Wiesn beantragt.