17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Viele Ähnlichkeiten Stach Nürnberger Täter auch in München zu?

Polizei prüft, ob eine 38-Jährige in der Au vor drei Wochen ebenfalls von dem Messerstecher attackierte wurde

Vor drei Wochen ist in der Au eine Frau von einem etwa 30 Jahre alten Unbekannten überfallen und niedergestochen worden. Nun prüft die Münchner Polizei, ob das womöglich der 38-Jährige war, der in der Nacht zum Freitag drei Frauen in Nürnberg attackiert und mit Messerstichen schwer verletzt haben soll. Denn in der Art, wie der Täter vorging, sehe man große Ähnlichkeiten. Am Dienstagabend vor drei Wochen war an der Münchner Hochstraße eine Frau von einem hochdeutsch sprechenden Unbekannten überfallen, beraubt und schwer verletzt worden. Die Frau hatte dem Angreifer Geld gegeben, dennoch stach der Unbekannte plötzlich mit dem Messer auf sie ein. Dann türmte er. Die Münchner Mordkommission tauscht sich deshalb nach eigenem Bekunden intensiv mit ihren Nürnberger Kollegen aus. Überprüft werden auch weitere ähnliche Fälle, darunter der fünf Jahre zurückliegende sogenannte Isarmord an dem 31-jährigen Domenico L.