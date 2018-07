20. Juli 2018, 18:55 Uhr Viele Veranstaltungen Große Demo, viele Sperrungen

Autofahrer sollten die Stadt am Wochenende meiden

In der Münchner Innenstadt könnte es eng werden an diesem Wochenende: Inzwischen sind es schon viele Tausend Teilnehmer, mit denen die Veranstalter von der Initiative "Gemeinsam für Menschenrechte & Demokratie" bei der Demonstration "Ausgehetzt" am Sonntag rechnen. Mehr als 130 Unterstützer-Organisationen fordern die verantwortlichen Politiker auf, sich wieder mit den gesellschaftlich relevanten Themen abseits der von der AfD angezettelten Flüchtlingsdebatte zu befassen. Der Demonstrationszug startet am Sonntag mit vier Auftaktkundgebungen an verschiedenen Orten: um 13 Uhr am Goetheplatz, um 13.30 Uhr am Bavariaring, um 14 Uhr am DGB-Haus in der Schwanthalerstraße und um 14.30 Uhr in der Luisenstraße. Von dort geht es zur Abschlusskundgebung am Königsplatz, die von 15 Uhr bis 19 Uhr dauern soll. Die Polizei erwartet ein "großes bürgerliches Lager". Gleichwohl wird sie mit 350 Beamten im Einsatz sein, um mögliche Störaktionen zu verhindern.

Bereits am Samstag findet auf dem Königsplatz das Oben-ohne-Festival des Kreisjugendrings statt. Die Tickets für die 20. Auflage dieses Musikfestivals, das von 13 bis 22 Uhr dauert, sind bereits ausverkauft.

Nicht nur wegen der Demonstration und des Konzerts kommt es in der Stadt am Wochenende zu Straßensperrungen und Änderungen im öffentlichen Nahverkehr. Wegen Sanierungsarbeiten im Gleisbereich der U-Bahnstation Sendlinger Tor gibt es für die U-Bahnen U 3 und U 6 erneut Pendelzugverkehr sowie auch noch andere Einschränkungen. Weitere Informationen unter www.mvg.de/suse.