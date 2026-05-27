Dieses Interview läuft über ein Video-Meeting. Ein Metier, in dem sich Galina Gostrer auskennt, die 40-Jährige hat genau darüber promoviert. Gostrer hat 44 Zoom-Gespräche ausgewertet, die im Zeitraum von März 2021 bis Mai 2022 stattfanden. Zwischen sechs und neun Teilnehmende gab es pro Call, zumeist weibliche. Jedes Gespräch dauerte mindestens eine Stunde. 56 Stunden Material kamen so zusammen - und darin hunderte Alltagssituationen wie die Unterbrechung durch ein Kind, ein Haustier oder andere Momente, in denen es nicht um das Thema der Runde, sondern um die Menschen und ihre Wohnorte ging.