Mit 60 000 Euro ist er einer der höchstdotierten Nachwuchspreise der Filmbranche in Deutschland. Anfang Juni wird der Förderpreis der Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH (VGF) zum 28. Mal vergeben. Ausgezeichnet werden die Münchner Produzentinnen und Schwestern Natalie und Sandra Hölzl (Elfenholz Film) für den Film "Windstill" (Regie: Nancy Camaldo, erhältlich ab 24. Juni auf DVD). In der Jurybegründung des VGF-Aufsichtsrats wird die "herausragende produzentische Leistung" für das internationale Projekt hervorgehoben. Das Schwesterndrama ist auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis 2021 uraufgeführt worden und lief dann unter anderem beim Fünf-Seen-Filmfestival. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen einer Branchenveranstaltung zum 40-jährigen Bestehen der VGF am 2. Juni in München. Der nicht zweckgebundene Preis wird seit 1994 vergeben.