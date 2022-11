Im Münchner Künstlerhaus bringt Pianist Markus Kreul seinen Podcast "Die Kraft der Musik" auf die Bühne. Erster Gast ist die Mezzosopranistin Vesselina Kasarova, die an dem Abend auch singen wird.

Über die Wirkung, die Musik auf den Menschen haben kann, unterhält sich Markus Kreul in seinem Podcast "Die Kraft der Musik" mit inspirierenden Musikern. Das Münchner Künstlerhaus bringt das Format mit der gleichnamigen Veranstaltungsreihe nun auf die Bühne. Das Extra der Abende im Künstlerhaus: Die Gäste werden auch auftreten. Erster Gast Kreuls ist die Mezzosopranistin Vesselina Kasarova, teilweise begleitet durch Kreul und zwar: auf dem frisch eingeweihten Steinway-Flügel des Künstlerhauses. Dazu gibt es ein auch für das Publikum offenes Gespräch der beiden über die Rolle der Musik im Leben Kasarovas. Im Opernhaus von Sofia wurde sie als 24-Jährige vom Direktor des Züricher Opernhauses abgeworben - oder "entdeckt". In diesem Jahr steht Kasarova seit 35 Jahren auf der Bühne. Ein guter Moment also, um innezuhalten und zu reden.

"Die Kraft der Musik" mit Vesselina Kasarova, Di., 15. Nov., 19 Uhr, Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, kuenstlerhaus-muc.de/