Das Verwaltungsgericht München hat erstmals durch ein klageabweisendes Urteil die Praxis bestätigt, mit der die Stadt Mieter in sogenannten Erhaltungssatzungsgebieten vor Verdrängung schützt. Das teilte die Stadt am Dienstagnachmittag mit. Beim Verkauf von Grundstücken und Mietshäusern hat die Stadt ein Vorkaufsrecht. Der Käufer kann dies abwenden, wenn er sich verpflichtet, das Anwesen gemäß den Zielen und Zwecken der Erhaltungssatzung zu nutzen. Die Regeln waren im Sommer 2018 etwa im Hinblick auf die Auswahl der Mieter deutlich verschärft worden. Ein Jahr darauf zogen die ersten Investoren dagegen vor Gericht.

Laut der städtischen Mitteilung habe das Verwaltungsgericht in der mündlichen Verhandlung am 7. Dezember klargestellt, dass Belegungsbindungen bei der Mieterauswahl und Mietpreisbindungen in hervorragender Weise dazu geeignet seien, den Milieuschutz zu gewährleisten. Eine Abwendungserklärung, die diese beiden Punkte nicht abdeckt, sei nicht geeignet; die Stadt müsste sie folglich auch nicht akzeptieren. Zudem konstatierte das Gericht, dass auch einzelne Gebäude, die bereits jetzt von "Besser-Verdienern" bewohnt werden, unter den Schutz fallen, solange das gesamte Gebiet noch schutzwürdig ist. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bezeichnete die Entscheidung als "wegweisenden Erfolg für die rechtliche Standfestigkeit unserer städtischen Vorkaufsrechtspraxis". Kommunalreferentin Kristina Frank sagte, die politische und rechtliche Diskussion sei damit nicht zu Ende. "Die Kläger werden Rechtsmittel einlegen und die Rechtslage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof klären lassen."