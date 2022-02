Die Polizei fahndet öffentlich nach dem 24-jährigen afghanischen Staatsbürger Aminullah K. Er steht im Verdacht, am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr bei einer körperlichen Auseinandersetzung eine 33-jährige Betreuerin in einem Wohnprojekt in Waldperlach attackiert und mit einem spitzen Gegenstandt schwer verletzt zu haben. Anschließend sei der 24-Jährige vom Tatort geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Ermittlungen führt die Münchner Mordkommission, laut Polizei befindet sich das Opfer aber nicht in Lebensgefahr. Näheres zum Tathintergrund und dem Motiv waren bis Freitagnachmittag noch nicht bekannt. Wer den Gesuchten gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 089/ 2 91 00.