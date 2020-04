Der Vater ist Baggerfahrer, der Sohn Bauhelfer - und seit Freitag sitzen sie weit auseinander auf der Anklagebank des Schwurgerichts am Landgericht München I. Der Vater lässt über seinen Verteidiger erklären, dass er sich "richtig schlecht fühle", weil der Sohn in Untersuchungshaft sitzt. Aber er sei froh, dass "jetzt verhandelt wird". Außerdem hoffe er, dass er seinen Sohn "bald wieder sehen kann". Der Sohn von Baggerfahrer Bernhard Z., 49, heißt Alexander und ist angeklagt wegen versuchten Totschlags, sein Vater wegen gefährlicher Körperverletzung. Er ist auf freiem Fuß.

Laut Anklage sollen beide am 21. Mai vergangenen Jahres einen Kfz-Mechaniker in Haar bei einem Streit auf offener Straße angegriffen haben. Alexander Z. soll bei der Auseinandersetzung dem Kfz-Mechaniker mit seinem Springmesser unter anderem "einmal wuchtig in den Bauch" gestochen haben, während sein Vater den am Boden liegenden 35-Jährigen würgte. Angeblich kam es deshalb zum Streit, weil die schmale Straße, die zu der Kfz-Werkstatt führt und in der das mutmaßliche Opfer arbeitet, stark verschmutzt und ständig mit Baustellenfahrzeugen zugestellt gewesen sein soll.

Bernhard Z. und sein Sohn räumen die Attacke auf den Kfz-Mechaniker in ihren Erklärungen ein. Doch widersprechen ihre Angaben völlig dem, wovon die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage ausgeht.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Mai hatte es stark geregnet. Die Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt in der Nähe der Baustelle, auf der die Angeklagten eingesetzt waren, sollen sich schon in den Tagen vor der mutmaßlichen Tat über die Baustellenfahrzeuge auf der Straße aufgeregt haben. Wegen des starken Regens war die Straße nun auch stark verschmutzt. Leon R. (Name geändert), ein Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt am Ende der Straße, musste an jenem 21. Mai mit dem Pkw eines Kunden eine Probefahrt machen. Bernhard Z. soll mit seinem Bagger die Straße blockierte haben. Leon R. musste deshalb über einen Grünstreifen ausweichen. Der war aber wegen des Regens aufgeweicht und schlammig. Beim Vorbeifahren soll Leon R. den Kopf geschüttelt haben.

Als der 21-jährige Alexander Z. dies sah, soll er sich darüber geärgert und aus Unverständnis mit seinen Armen gestikuliert haben. Anschließend, so heißt es in der Anklage, sei er zu seinem Vater gelaufen und habe ihm erzählt, dass der Kfz-Mechaniker genervt reagiert habe. Daraufhin sollen Vater und Sohn beschlossen haben, den 35-Jährigen zur Rede zu stellen.

Kurze Zeit später kam Leon R. zurück. Von diesem Punkt an gehen die Schilderungen der Angeklagten und der Sachverhalt, von dem die Staatsanwaltschaft ausgeht, in einigen Punkten auseinander. Alexander Z. stellte sich vor das Auto von Leon R., als dieser wieder über den Grünstreifen fuhr. R. hielt an, öffnete das Fenster. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Bernhard Z. Der 49-Jährige soll Leon R. zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und danach mit seinem Sohn zusammen versucht haben, den Kfz-Mechaniker aus dem Auto zu ziehen. Die Angeklagten jedoch behaupten, sie hätten die Autotür zugehalten, damit Leon R. nicht aussteigen könne.

Es kam zu einer Rangelei vor dem Auto. Alle drei Männer fielen zu Boden. Bernhard Z. erlitt eine Fraktur des Sprunggelenks. Dennoch soll er Leon R. in den Schwitzkasten genommen haben, und Alexander Z., der angeblich auf dem Unterleib von Leon R. saß, habe sein Messer gezogen und auf den Kfz-Mechaniker eingestochen. In der Erklärung seiner Verteidiger gibt der 21-Jährige an, er habe keine andere Chance gesehen seinem Vater zu helfen. "Ich war unter Adrenalin." Der Prozess dauert an.