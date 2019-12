Eine junge Frau hat am Donnerstag versucht, einen Taxifahrer auszurauben. Sie sei kurz nach 17 Uhr am Taxistand am Viktualienmarkt eingestiegen und habe sich zum S-Bahnhof Lohhof fahren lassen, berichtete die Polizei am Freitag. Dort würgte sie den 67-jährigen Fahrer von hinten und forderte Geld von ihm. Es gelang ihm, die Tür des Wagens zu öffnen und den Warnblinker einzuschalten. Als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchtete die Frau. Sie war etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank, dunkelhaarig und trug eine Brille. Die Polizei sucht Zeugen.