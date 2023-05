Die Gegenwehr des Opfers und das Eingreifen eines Anwohners verhindern eine Vergewaltigung. Die Tat ereignet sich am frühen Samstagmorgen am Unterföhringer S-Bahnhof.

Von Martin Bernstein

Die Schreie einer überfallenen Frau und die beherzte Reaktion eines Anwohners haben am frühen Samstagmorgen in Unterföhring (Landkreis München) einen Vergewaltiger in die Flucht geschlagen. Der Mann hatte die 25-Jährige gegen 5.30 Uhr in der Nähe des Unterföhringer S-Bahnhofs gepackt, zu Boden geworfen und versucht, ihr die Kleidung herunterzureißen. Auch der Täter selbst soll bereits teilweise entkleidet gewesen sein, ehe er verjagt wurde. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Mann.

Der Vorfall ereignete sich etwa fünf Gehminuten vom S-Bahnhof entfernt an der Ecke Tunnelweg/Feldstraße. Anwohner schlugen Alarm beim Polizei-Notruf 110, weil sie Schreie hörten. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München schickte mehrere Streifen zum Tatort. Dort fanden sie eine völlig aufgelöste 25-jährige Frau, deren Kleidung schlammbeschmiert war. Sie berichtete, dass sie mit der S-Bahn aus der Innenstadt zurückgekommen sei, wo sie zuvor mit Freunden unterwegs gewesen war. Bereits am Bahnhof sei ihr ein ihr unbekannter Mann aufgefallen, der sie dann auf ihrem Fußweg verfolgte. Ob er möglicherweise zuvor bereits in der S-Bahn sein Opfer beobachtete, wird derzeit ermittelt.

Der etwa 20 Jahre alte Mann sprach die Frau auf Englisch an. Dann fiel er unvermittelt über sie her. Die 25-Jährige wehrte sich nach Leibeskräften und schrie um Hilfe. Ein Anwohner, der die Schreie hörte und den Vorfall beobachten konnte, rief ebenfalls laut von seinem Balkon in Richtung des Geschehens. Daraufhin floh der Täter in unbekannte Richtung. Die 25-Jährige wurde durch die Tat verletzt.

Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 (Telefon 089/29100) sucht nun einen etwa 1,80 Meter großen jungen Mann von "mittel- oder westeuropäischem" Phänotyp. Er hat dunkelbraunes Haar und trug bei der Tat ein weißes T-Shirt, eine helle Jeansjacke und eine blaue Hose. Pro Jahr werden in München mehr als 300 Fälle der Vergewaltigung, der sexuellen Nötigung oder des sexuellen Übergriffs im besonders schweren Fall angezeigt. In mehr als zwei Drittel dieser Fälle kannten sich Täter und Opfer. Überfälle durch Unbekannte wie jetzt in Unterföhring kommen weitaus seltener vor.