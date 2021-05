Die Polizei berichtet von einem ziemlich normalen Wochenende, gemessen an den Corona-Lockerungen und dem guten Wetter. Es wird draußen gefeiert, und das ruft die Polizei auf den Plan, wenn die Regeln missachtet werden. So geschehen am Freitagabend in der Akademiestraße beim Siegestor. Mehr als 100 Menschen waren dort, grölten und hielten Mindestabstände nicht ein. Am Gärtnerplatz feierten bis zu 250 Personen, manche verstießen gegen das dortige Alkoholverbot. Auch Ludwig- und Leopoldstraße waren stark frequentiert. Am Odeonsplatz wurde eine Flasche auf einen Polizeiwagen geworfen, mehrere Männer wurden festgenommen. Am Samstagabend habe sich laut einer Sprecherin ein ähnliches Bild gezeigt, die Einsätze wurden am Sonntag aber noch ausgewertet.