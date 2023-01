Von Martin Bernstein

"Deshalb frage ich euch", ruft Melchior Ibing seinen rund 400 Anhängern beim verschwörungsideologisch geprägten Aufmarsch am Mittwoch in Milbertshofen zu, "wollen wir das Diesel-Fahrverbot (...) thematisieren?" Nur vier sind dagegen - und so haben die einstigen Impfgegner von "München steht auf" offiziell ein neues Thema in ihr Repertoire aufgenommen. Eines, von dem sie hoffen, dass es ihnen Anhänger in Scharen zuführt. Dies ist zuvor auf ihrem Telegram-Kanal deutlich geworden.

Vor einem Jahr, zum Zeitpunkt der verbotenen, als "Spaziergänge" titulierten Umzüge durch die Stadt, sei man eine "Macht" gewesen. Die möchte die Gruppierung gerne wieder werden. Und da kommt die Hoffnung gerade recht, dass "durch diese unsinnige Diesel-Verordnung sehr viele Michls aus ihrer Komfort-Zone gerissen" würden.

Für die Anhänger der Gruppierung ist das mehr als nur ein taktisches Manöver. Für sie hängt alles zusammen - Corona-Politik, Unterstützung für die Ukraine, knappe Energie, Inflation, "Klimaschwindel" und angeblich drohende Abschaffung des Bargelds. Jetzt kommt noch das stufenweise Diesel-Fahrverbot in München hinzu, das am 1. Februar mit einem ersten kleinen Schritt und zahlreichen Ausnahmen beginnen soll. Das alles sei Teil einer Agenda der "Eliten", die in den Augen vieler Verschwörungsgläubiger die wahren Strippenzieher hinter der Politik sind und geradewegs in den Totalitarismus steuern, in dem Menschen nur noch rechtlose Sklaven seien.

"Ein weiterer Puzzlestein im gesamten, ekelhaften Bild", sei das Münchner Diesel-Fahrverbot, "ein kleiner Teil der Zwangsmaßnahmen, die mit der auf Lügen basierenden Klimahysterie kommen werden". Alles, wofür man auf die Straße gehe, hänge zusammen, davon sind viele Anhänger der Gruppierung überzeugt.

Judenfeindliche Chiffren und Begriffe

Keinen Widerspruch gibt es, wenn Argumentationsmuster und Begriffe auftauchen, die als antisemitische Chiffren verstanden werden können. Weder den Organisatoren, die sich gerne "von jedem Extremismus und von den Grünen" distanzieren, noch ihren Anhängern fällt es schwer, auch bei ihrer Agitation gegen das Diesel-Fahrverbot mit derartigen Schlagworten zu arbeiten. "Globalistische Oligarchen", "Soros und Konsorten", Politiker als "korrupte Marionetten" des Davoser Weltwirtschaftsforums, "Rothschild-Clan" und "Great Reset": Solche Wendungen können der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) Bayern zufolge judenfeindliche Chiffren sein.

"Antisemitismus ist, wenn nicht nur alles Jüdische als böse, sondern alles vermeintlich Böse als jüdisch gekennzeichnet wird", erläutern die Rias-Experten. "Die Denkstruktur von Verschwörungserzählungen funktioniert analog zu jener des Antisemitismus." Eine vermeintliche kleine, geheim agierende Elite, die für "das Volk" Böses, für sich selbst aber Profit, Macht und Kontrolle wolle, steuere die Geschicke der Welt. "Entweder sind also Verschwörungserzählungen ohnehin schon antisemitisch, oder sie sind aufgrund dieser strukturellen Gleichheit mit dem Antisemitismus sehr anschlussfähig für offenen Antisemitismus."

Maßnahmen wie das Diesel-Fahrverbot seien von langer Hand geplant, um die Autoindustrie und damit Deutschland zu zerstören, argumentieren Anhänger der Münchner Gruppierung auf Telegram. Wie weit derartiger Verschwörungsglaube gehen kann, konnte man am Mittwochabend beim Umzug im Münchner Norden sehen, als es nach der Abstimmung dann tatsächlich um das Münchner Diesel-Fahrverbot ging.

Der für die antifaschistische Informationsstelle Aida-Archiv tätige Münchner Fachjournalist Robert Andreasch beobachtete während des Umzugs "NS-Relativierung, bisher ohne Konsequenzen". Ein Teilnehmer des Umzugs trug ungestört ein Schild durch Milbertshofen, auf dem zu lesen war: "Diesel-Fahrverbot ist nur der nächste Schritt zur Vernichtung".